(Ampl.) Hacienda dice que Carmena aseguró en octubre que "iba a cumplir al 150%" con la regla de gasto

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha asegurado este lunes en el Congreso que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le transmitió el pasado mes de octubre que "iba a cumplir no al 100%, sino al 150%" con la regla de gasto.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, el secretario de Estado ha asegurado que la alcaldesa de Madrid, con la que lleva negociando el Plan Económico Financiero desde finales del mes de marzo de este año, le transmitió su intención de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

"Me llamó y me dijo que no iba a cumplir al 100%, sino al 150%. Tengo testigos", ha apostillado el secretario de Estado, quien ha aseverado que es "rigurosamente falso" que el Ministerio haya intervenido la administración local, ni las cuentas, sino que la resolución mandata al ayuntamiento a que informe semanalmente de "cómo recuperar la senda de gasto para entrar en cumplimiento de ley".

"Dígame dónde se emplea en la Ley de Estabilidad Presupuestaria la palabra 'intervención' y me la subraya", ha espetado a la oposición, acusando al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y a sus concejales de "faltar a la verdad para sacar ventajismo político".

En este contexto, Fernández de Moya ha insistido en que "no se trata de la intervención de la entidad ni de las cuentas", a la vez que ha recordado que la tutela financiera, si bien depende de la Secretaría de Hacienda, en los municipios andaluces depende de la Junta o en Cataluña de la Generalitat.

El secretario de Estado ha incidido en que el equipo de gobierno de Madrid conocía desde marzo que su senda presupuestaria incumplía la regla de gasto, por lo que ha acusado al Ayuntamiento de tener "voluntad manifiesta de incumplir la ley", y de "poner en riesgo la estabilidad financiera" del consistorio.

UNIDOS PODEMOS PREGUNTA SI HAY "DOBLE RASERO"

En su réplica, el portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos en el Congreso, Segundo González, ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid no sólo "está cumpliendo con la regla de gasto", sino que, además, "está salvando las cuentas de otras administraciones".

"Tutela financiera, intervención... Llámelo como usted quiera", ha asegurado, acusando al Gobierno central de incumplir "sistemáticamente" estas exigencias de gasto, por lo que cree que ahora "está haciendo pagar los platos rotos a los ayuntamientos".

Asimismo, González ha aprovechado la condición de exalcalde de Fernández de Moya en la ciudad de Jaén entre los años 2011 y 2015 para asegurar que este municipio andaluz "no ha cumplido la regla de gasto nunca". ¿Y se rechazan los PEF? No, no se rechazan", ha apostillado.

Así, ha señalado que desde Hacienda se le instó a que hiciera un acuerdo de no disponibilidad, algo que el Ayuntamiento de Jaén no hizo, ante lo cual la Administración Central aceptó esta alternativa "con carácter extraordinario". ¿Hay doble rasero? Sería muy preocupante", ha concluido el diputado de Podemos.

"SIEMPRE CUMPLÍ LA LEY"

Además de González, otros diputados como Ignasi Candela, de Compromís, habían cuestionado las exigencias de Fernández de Moya como secretario de Estado de Hacienda, y los estados de las cuentas de la Alcaldía que dirigía, ante lo que el exalcalde ha pedido "un poquito más de rigor".

Así, ha replicado que antes de llegar al frente del consistorio andaluz, el Consejo Económico y Social señalaba que, en caso de ser una entidad privada, el Ayuntamiento se encontraría "en situación concursal". "Me dejaron dos ruinas y no dejé de pagar ni una nómina mes a mes", ha aseverado, recordando, entre otras cuestiones, que la empresa de basuras registraba una deuda de 85 millones de euros.

"Yo siempre cumplí la ley", ha manifestado el secretario de Estado de Hacienda, que ha agradecido la "ayuda inestimable del Gobierno" entonces, calificándolo como "el gran aliado de la ciudad de Jaén", y recordando que en 2015 fue reelegido alcalde de la ciudad.