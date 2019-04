(Ampl.) La AiRef pide al futuro Gobierno una estrategia fiscal y recuerda que sigue bajo el brazo preventivo

Además, ha mostrado su "preocupación" de que no se tenga en cuenta que España sale del procedimiento de déficit excesivo, pero entra en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo que permanecen las "exigencias" de la UE.

"Nos preocupa la sostenibilidad y por eso hablamos de una estrategia fiscal. No decimos si tiene que ser aumento de impuestos o reducción del gasto, lo que probablemente no pueda ser es un aumento del gasto con una reducción de los ingresos, ya que entonces no cuadran las cuentas", han indicado fuentes del organismo.

También vuelve a instar a que se destine el superávit a la amortización de la deuda, y a Hacienda promover la modificación normativa que detalle las competencias de los órganos de tutela financiera de las corporaciones locales ante las "incorrecciones" actuales.

El departamento que encabeza María Jesús Montero se ha comprometido a elaborar un protocolo que armonice la competencia de los órganos de tutela, según fuentes de la AIReF.

También pide establecer un procedimiento de seguimiento del Estado y Seguridad Social para detectar riesgos y adoptar medidas de corrección temprana de desviaciones, e intensificar las actuaciones de control y alerta para garantizar el cumplimiento de reglas fiscales por parte de las CC.AA.

La AiRef señala que el contexto político actual y el rechazo del proyecto de PGE dificultan que se puedan tomar medidas en la segunda parte del año con un impacto sustantivo en el resultado fiscal de este año, por lo que insta a buscar "espacios fiscales" que permitan la convergencia hacia los objetivos.