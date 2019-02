Amor alerta de que la subida del SMI y de las bases de cotización no están ayudando a la creación de empleo

Así lo ha señalado Amor en un encuentro con los medios donde también ha recordado que el año pasado no se perdieron estas cifras ni el año anterior tampoco. "Alguien tiene que examinar por qué algunas medidas no están ayudando al mantenimiento de la creación de empleo", ha añadido.

"Tampoco es bueno cuando volvemos a tener la peor cifra en seis años en el ámbito de autónomos", ha apuntado el presidente de ATA, que también ha subrayado que este descenso se debe a que no se vende y a que el consumo no está en los niveles que debería.

"Todos sabemos que enero es un pésimo mes para el empleo, pero no esperábamos estos datos", ha apostillado. Asimismo, ha afirmado que "era consciente de que las medidas que se habían tomado en el último tiempo podían afectar al empleo, pero no de esta manera".

En esta línea, ha dejado claro que si la economía fuese bien, no habría ningún impedimento para crear más de 500.000 empleos como otros años, pero ha recordado que las previsiones del Gobierno para este año pasan por la creación de unos 330.000 empleos. "No se puede decir que se va a generar la mitad del empleo y luego decir que la economía va bien, porque eso se nota", ha apostillado.

Pese a ello, ha afirmado que habrá que ver qué pasa en los próximos años, aunque considera que el Banco de España, la AIReF y las propias previsiones de la CEOE confirmarán que una subida del 22,3% del SMI hasta los 900 euros solo en un año será "insoportable" para muchas empresas, porque "no van a vender un 22,3% más".

Para Amor, el Gobierno tiene que tener "muy en cuenta que no se puede castigar a autónomos y empresas ni fiscalmente ni incrementando las cotizaciones, porque esto va a afectar al empleo". Así, ha afirmado que espera que los "pésimos" datos del primer mes del año sean solo puntuales y se trate de "un mal mes de enero más".

35.000 AUTÓNOMOS EN 2019

De cara a final de año, Amor no prevé que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vaya a ir a cifras negativas, aunque espera que en vez de crear los 52.000 trabajadores por cuenta propia que se crearon en 2018, las cifras ronden los 35.000 nuevos autónomos.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno revise ciertas bonificaciones, entre ellas la tarifa plana, Amor ha afirmado que cree que se puede dar "muy poca validez" al acuerdo recientemente firmado si el Gobierno plantea revisar esta herramienta.

Además, sobre el sistema de cotización por ingresos reales, Amor ha señalado que es "comprensivo" y que sabe que el Gobierno está trabajando en la aprobación de los Presupuestos. No obstante, ha dejado claro que esta medida "no es un cheque en blanco" y que cualquier medida que presente el Gobierno será analizada. "No van a tener nuestro sí a ciegas", ha añadido.

"Cuando nos presenten la propuesta la analizaremos y daremos nuestra visión, pero hay alguien que quiere correr mucho y poner esto ya en marcha", ha descrito Amor, tras afirmar que "hay que bajar la cotización para los autónomos que ingresan por debajo del SMI, pero hablar de que hay que subir al cotización a los otros, hay que verlo, porque quien mucho aprieta puede ahogar".

FERMÍN ALBALADEJO, NUEVO VICEPRESIDENTE DE ATA

Este lunes ha tenido lugar la celebración de la junta directiva de la federación en la que se ha aprobado la convocatoria de una Asamblea General ordinaria y otra extraordinaria, que tendrá lugar el 7 de marzo, en la que se ratificará el acuerdo de integración en CEOE y las cuentas de ATA.

Según ha anunciado Amor, la junta directiva ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Fermín Albaladejo como vicepresidente de ATA y la incorporación de Ana Plaza, que era directora general de CEAT, y que tendrá cargo de vocal.