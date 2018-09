Álvarez (UGT) cree que "hay margen", a corto plazo, para subir los impuestos

En concreto, el líder sindical ha señalado que el país "tiene margen" para subir los impuestos. De hecho, considera que este incremento tiene que situarse "en línea" con el entorno de los países de la zona euro.

"Sería bueno que a medio plazo se pudiera establecer un sistema impositivo que tuviera en cuenta la nueva realidad del país", ha apostillado el secretario general de la organización sindical.

Además, ha afirmado estar a favor de una subida del IRPF a las rentas altas, aunque no ha establecido un límite. La semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que el Gobierno estaba dispuesto a estudiar el impacto de una subida del IRPF para rentas superiores a 150.000 euros, por encima de los 60.000 euros que pedía Podemos.

"60.000 euros es un salario de clase media, no creo que sea un salario de ricos", ha afirmado Álvarez, tras afirmar que la subida del IRPF a rentas altas sería "un ejercicio positivo".

Así, ha dejado claro que no renuncia a que las personas que ganan ese importe anual formen parte del sindicato. No obstante, ha apostillado que su prioridad está en mejorar "los salarios de miseria" y la situación de precariedad "insoportable" que atraviesa España. "No hay que renunciar a mejorar y elevar cuanto más el nivel de los salarios y el bienestar ciudadanos", ha resaltado.

Por otro lado, ha recalcado que "no se puede tratar igual a una empresa que no arriesga nada, como es un banco, que a una multinacional que compite con mercancías". "Las empresas Ibex 35 tienen que cotizar en dos dígitos", ha señalado Álvarez.

El secretario general de UGT considera que en la actualidad "hay una cuestión de fondo para crear un espacio en el que la fiscalidad se actualice y se sitúe en siglo XXI, con márgenes que permitan que gobierne la izquierda o la derecha, pero con un fondo que daría estabilidad de cara al futuro para las inversiones".

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Por otro lado, Álvarez ha subrayado que la lucha contra el fraude fiscal es "un elemento importantísimo para recaudar impuestos". De hecho, ha apuntado que si se hiciese un ejercicio de lucha contra el fraude fiscal con el actual sistema impositivo español se podrían recaudar entre 50.000 y 60.000 millones de euros más al año.

En esta línea, cree que el Gobierno debería invertir en funcionarios de la Hacienda pública, ya que por cada inspector que se contrata se recauda entorno a tres veces más del coste que tiene.

ELEVAR LAS RENTAS DEL AHORRO

Respecto a la subida de la fiscalidad del ahorro, Álvarez ha resaltado que las rentas de capital en España tienen un desfase "terrible" con las rentas del rendimiento de trabajo y considera que "es un elemento que se ha de revisar".

"No tiene ningún sentido que tengas un capital muy importante y, sin embargo, tengas rentas de trabajo que disparan el coste, cuando en realidad el rendimiento del capital no te ha dado ningún esfuerzo y las rentas del trabajo sí", ha explicado.