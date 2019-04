Aedaf dice que obligaciones a la intermediación y nuevas tecnologías afectan a derechos de los cotribuyentes

Así lo han señalado los asesores fiscales durante la XII Jornada Nacional de Estudio Aedaf, que ha tenido lugar este jueves en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y en el que han citado como los temas que más le preocupan la responsabilidad penal del asesor fiscal, la directiva sobre intermediación fiscal y la revolución digital en la Administración.

Actualmente está en proceso de trasposición la directiva sobre intermediación fiscal que va a obligar a los asesores a dar información a la Administración sobre las operaciones que tenga un componente fiscal agresivo en un plazo muy corto (30 días), lo que para los asesores plantea "muchos problemas".

En este sentido, han recordado que no todos los países de la UE regulan la figura del secreto profesional del asesor fiscal. Además, en España no está delimitada la responsabilidad penal del asesor, y existen denuncias que pasan por tribunales que "no tienen suficiente especialización en materia tributaria".

El presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que los conflictos afectan principalmente al derecho del contribuyente de estar correctamente informado y asesorado para tomar decisiones sobre su patrimonio.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Sobre la implantación de las nuevas tecnologías en materia tributaria en España, uno de los más avanzados del mundo en esta materia, Alemany ha señalado que partiendo de la base de que es positivo potenciar el cumplimiento anticipado y preventivo, cada vez son más las gestiones que se hacen directamente en la página de la AEAT, que registra cada movimiento "sin garantizar la protección de esos datos, que forman parte del derecho a la intimidad de los contribuyentes sobre sus datos patrimoniales".

El vocal responsable de Estudios e Investigación de Aedaf, Javier Gómez Taboada, ha añadido que "legalmente era la Administración quien tenía la obligación de poner al servicio del contribuyente tecnología para facilitar la comunicación", si bien ahora la obligación sistemática de usar los medios electrónicos "ha convertido este derecho en una obligación del contribuyente, que ya no puede presentar nada en papel".

El año pasado fueron 350.000 personas las que presentaron su declaración de manera tradicional, un número "pequeño" pero "representativo", ya que "posiblemente pertenezcan a esa España vaciada donde no se tiene a mano una delegación de Hacienda o un banco", ha explicado.

MODELO 720: "VULNERACIÓN FLAGRANTE DEL DERECHO COMUNITARIO"

En cuanto al modelo 720, Esaú Alarcón y Alejandro del Campo, ambos miembros de Aedaf, han dejado claro que lo consideran una "vulneración flagrante del derecho comunitario, ya que quebranta al menos cinco libertades comunitarias y pone en el mismo saco a defraudadores que a contribuyentes desinformados".

Aedaf espera que en breve la Comisión Europea interponga un recurso que acabe con el abuso de este modelo, que, pese a ser informativo, tiene consecuencias de ganancia patrimonial "no justificada" más una sanción del 150%. Además, considera que es mejor que los contribuyentes regularicen proactivamente su situación porque, aunque existen sanciones formales, no son tan elevadas como un requerimiento de la Administración, aunque siempre depende del caso.