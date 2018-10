Ábalos pide "valor" para abordar el conflicto taxi- VTC y "no dejar pudrir el tema"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reclamado "valor" a los grupos parlamentarios para atajar el conflicto entre el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, y no "dejar pudrir el tema", apoyando el Real Decreto Ley de medidas para este último sector.

"A mí no me da vértigo tomar la decisión y no postergarla", aseveró en el pleno de debate de convalidación de la nueva norma en el Congreso.

Así, pidió también que el conflicto y la incertidumbre no se alarguen con su tramitación como proyecto de ley, solicitada por alguno de los grupos. "Estamos ante la convalidación de un Real Decreto Ley que no admite enmiendas", sentenció el titular de Fomento.

Ábalos defendió que el Decreto viene a atender la "urgente y extraordinaria necesidad" de solventar una situación de conflicto que, según indicó, las sucesivas anteriores regulaciones no han resuelto.

"Si todos lo hubiéramos hecho bien antes, ahora no estaríamos aquí", aseguró el ministro. "Ni los taxistas me habrían bloqueado el Paseo de la Castellana una semana después de tomar posesión como ministro", añadió.

No obstante, el ministro aseguró contar con voluntad de resolver el conflicto sin atender a interés particular alguno. "Vengo con la conciencia libre y con intención de hacer lo que tengo que hacer", aseveró. "Y no he sufrido presiones ni estoy condicionado por presiones de ninguna parte", garantizó.

En este punto, indicó que "no se puede quedar bien con todo el mundo", y que ese es "precisamente el propósito", el de "equilibrar" los dos sectores de transporte urbano.

El titular de Fomento defendió así la "racionalidad" del Real Decreto Ley y la "lógica" de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pasen a regular y gestionar las VTC por tratarse de un modo de transporte urbano, al igual que hacen con el taxi.

De esta forma, rechazó que el Decreto suponga traspasar el problema a otras administraciones, un "magnífico despeje a corner", según el portavoz de Compromís Joan Baldoví.

El ministro se preguntó si es que los gobiernos autonómicos y locales tienen "miedo de asumir competencias" y recordó que "gestionar los territorios consiste en asumir problemas". "Algunos se quieren ir del Estado, pero dejar las VTC", ironizó.

"TRANQUILOS, NO HAY RADIALES".

De igual forma, Ábalos reclamó "tranquilidad" ante el temor manifestado por algunos grupos a que las comunidades o los ayuntamientos tengan que afrontar eventuales reclamaciones millonarias.

"Tranquilos, que aquí no hay radiales", aseveró en referencia a la factura que el Estado aún tiene pendiente de asumir por la quiebra de una decena de autopistas. Así, explicó que el propio Decreto establece el procedimiento que deben seguir las eventuales reclamaciones.

Asimismo, ensalzó que los servicios jurídicos del Estado, con los que está consultada la nueva norma, está muy por encima de cualquier estudio de firmas consultoras, en referencia a los informes sobre eventuales indemnizaciones realizados para el sector de las VTC por parte de una de las 'big four'.

En este sentido, rechazó que el Decreto suponga la expropiación de las licencias de VTC que, aseguró, seguirán existiendo cuando dentro de cuatro años pierdan capacidad para prestar servicio en el ámbito urbano. Según argumentó, sólo se modificará sus condiciones, "como tantas veces se ha hecho con las del taxi".

Tras defender el diálogo "formal e informal" en el que todo su Departamento se ha implicado para abordar esta nueva normativa, "incluso con quienes no querían dialogar", Ábalos solicitó el respaldo a la misma y evitar "prolongar el problema y la incertidumbre" en los sectores del taxi y la VTC tramitándola como proyecto de Ley.