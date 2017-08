FACUA RECLAMA A LOS AYUNTAMIENTOS QUE NO RETRASEN LAS DEVOLUCIONES DE PLUSVALÍAS COBRADAS ILÍCITAMENTE

Facua-Consumidores en Acción reclama a los ayuntamientos que no retrasen las devoluciones de las plusvalías cobradas ilícitamente, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos varios artículos de la ley que regula el pago del impuesto de plusvalías.

La organización de consumidores criticó este jueves en una nota de prensa el hecho de que “numerosos gobiernos municipales ni siquiera han puesto en marcha todavía un protocolo para dar respuesta a las reclamaciones” de sus vecinos.

Facua recordó, “ante el desconocimiento de buena parte de los afectados”, que estos tienen derecho a recuperar el importe de la plusvalía si vendieron un inmueble por menos dinero del que les costó.

Así, recalcó que “pueden reclamar quienes vendiesen una vivienda, oficina o plaza de garaje hace no más de cuatro años por un importe inferior al que abonaron por él cuando lo adquirieron”, así como quienes pagaron el impuesto “tras perder su inmueble como consecuencia de un embargo o al acordar con el banco la dación en pago porque no podían abonar la hipoteca”. Estos datos tienen que demostrarse aportando la documentación relativa a la compra, la venta y el justificante del pago del impuesto.

Por ello, la asociación instó a los gobiernos municipales a “que pongan en marcha campañas informativas”, así como a los grupos de la oposición en los consistorios a que “reclamen estas actuaciones”.

Además, Facua informó de que sus equipos jurídicos no han recibido respuesta “en la inmensa mayoría de los casos” a las reclamaciones tramitadas ante ayuntamientos de toda España. Por tanto, advirtió de que “si los consistorios se niegan a reembolsar a los usuarios las cantidades a las que tienen derecho, la asociación emprenderá acciones judiciales a través de recursos contencioso administrativos”.

