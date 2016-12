(AVANCE) EL DÉFICIT DEL ESTADO SUBE UN 3,7% HASTA NOVIEMBRE Y SE SITÚA EN EL 2,36% DEL PIB

Google Plus

El déficit del Estado se situó en 26.413 millones de euros entre enero y noviembre de 2016 en términos de Contabilidad Nacional, lo que equivale al 2,36% del PIB, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Así, la cuantía del déficit ha crecido un 3,7% en comparación con los once primeros meses del año pasado cuando era de 25.471 millones.

En lo que se refiere a su equivalencia con el PIB se ha moderado también, pues hace un año era el 2,37% del PIB.

En concreto, los recursos no financieros han caído un 2,5% hasta los (159.121 millones) y los empleos no financieros han bajado un 1,7%, hasta los 185.534 millones.

