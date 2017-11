LA AUTORIDAD EUROPEA DE VALORES Y MERCADOS ALERTA SOBRE EL ALTO RIESGO DE PARTICIPAR EN OFERTAS INICIALES DE MONEDAS

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) advirtió este martes sobre las operaciones denominadas ofertas iniciales de monedas o ‘tokens’, conocidas como ‘ICOs’, al estimar que los inversores “no son conocedores del elevado riesgo que estarían asumiendo al participar en ellas”.

En un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo español transmitió la alerta del ESMA en la que mostró “su preocupación por la posibilidad de que las entidades que promueven o participan en las ICOs no estén cumpliendo con la legislación europea relevante al respecto”.

La ESMA advirtió a los inversores “del elevado riesgo de perder el capital invertido en este tipo de ofertas, al tratarse generalmente de inversiones muy especulativas y de elevado riesgo sobre las que se proporciona una información en muchos casos inadecuada”.

En este sentido, la autoridad europea señaló que “el precio de la moneda o ‘token’ podría ser muy volátil y los inversores pueden no tener la posibilidad de recuperar su inversión en un periodo prolongado”. Además, la ESMA indicó que las ICOs “podrían no enmarcarse en la regulación de la UE, en cuyo caso los inversores no podrían beneficiarse de la protección que la legislación europea ofrece”, y que ciertas ICOs podrían también entrañar riesgo de fraude y de blanqueo de capitales.

Por otro lado, el organismo informó de que determinadas ICOs pueden considerarse referidas a instrumentos financieros, en cuyo caso “es probable que las entidades involucradas estén llevando a cabo actividades de inversión reguladas, con la consecuencia de tener que cumplir con la legislación que en cada caso sea relevante, relacionada con ciertas directivas europeas.”

En esta línea, ESMA subrayó que las entidades que participan en ICOs deben tener en cuenta si sus actividades constituyen actividades reguladas, ya que cualquier falta de cumplimiento de las reglas apropiadas podría constituir una infracción.

Las denominadas ICOs se presentan como una nueva vía de captar fondos del público utilizando ‘criptomonedas’ o ‘tokens’. En una ICO, una compañía o una persona emite monedas o ‘tokens’ y las pone a la venta a cambio de moneda tradicional, por ejemplo euros, o de monedas virtuales como 'bitcoin' o 'ether'.

