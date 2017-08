EL 86,4% DE LOS AUTÓNOMOS NO SUPERA LA BASE MÍNIMA DE COTIZACIÓN

Google Plus

El 86,4% de los autónomos registrados como persona física no supera la base mínima de cotización, situada en 893,1 euros (963,3 euros para los mayores de 47 años), según un informe publicado hoy por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según el informe, del total de 3.256.355 autónomos que había en España a junio de 2017, el 61,3% (1.996.955) estaban dados de alta como personas físicas, mientras el 38,7% (1.259.400) estaban constituidos con algún tipo de sociedad.

Además, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recogidos en el informe, el porcentaje de autónomos que no superan la base de cotización mínima está por encima del 90% cuando la edad es inferior a los 40 años, en los extranjeros (97,3%) y los que llevan menos tiempo dados de alta (menos de 5 años). En cambio, a partir de los 55 años de edad, el 29,2% cotiza por una base superior a la mínima, hecho relacionado, según ATA, con la proximidad a la edad de jubilación.

En el cómputo global y sin tener en cuenta la edad, el informe realizado por ATA muestra que el 0,7% de los autónomos persona física (16.191 de los 1.996.955 autónomos) cotizan por más de tres veces la base mínima de cotización, es decir, por más de 2.679,3 euros.

En cuanto a la creación de empleo, el 22,2% de los autónomos, 443.439 personas, tienen al menos un trabajador a su cargo. Así, ATA señala que los autónomos persona física empleadores aumentaron en un 4,2% en el último semestre, mientras que los autónomos que no tienen empleados a su cargo registraron un crecimiento del 0,4%.

A lo largo del primer semestre de 2017 los autónomos generaron una media de 575 empleos netos cada día, un total de 56.172 nuevos puestos de trabajo asalariado, y 47.864 personas se sumaron al RETA, lo que supone un total de 104.036 empleos netos en seis meses.

En cuanto al tiempo que llevan al frente de su negocio, el 66% lleva más de tres años, mientras que el 54,5% tiene más de cinco años de antigüedad. Además, el 18,4% lleva entre uno y tres años, y el 15,5% lo es desde hace menos de un año.

Por edad, únicamente el 1,9% de los autónomos tiene menos de 25 años, mientras que el 25,8% es mayor de 55 años. El colectivo más numeroso es el de los autónomos que tienen entre 40 y 54 años, que son el 45,8% del total. Finalmente, el 26,5% tiene entre 25 y 39 años.

Todos los grupos de edad registraron crecimientos a lo largo de los seis primeros meses de 2017, siendo el colectivo de más de 55 años el que porcentualmente registró un mayor crecimiento, concretamente del 2,1%. Frente a esto, el grupo de 25 a 39 años se incrementó un 0,1%.

De los 23.970 autónomos persona física que sumó el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA) en el primer semestre del año, el 92,4% tenía más de 40 años.

Por sexo, el informe resalta el crecimiento de las mujeres autónomas, que representan uno de cada tres (34,9%), mientras que los varones son el 65,1% del colectivo. El ritmo de crecimiento en las autónomas fue del 1,4% en el primer trimestre del año, ligeramente superior al 1,1% registrado por los autónomos varones.

Por sectores, el 23,4% de los autónomos se encuadra en el comercio, seguidos por los autónomos de la agricultura (11,7%) y construcción (10,8%). Estos sectores, unidos al 9,3% de autónomos en hostelería, engloban al 55,2% de los autónomos.

