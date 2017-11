ATA ESTIMA QUE LOS AUTÓNOMOS CREARÁN 66.000 EMPLEOS EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

Google Plus

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) publicó este martes su previsión para la campaña navideña, en la que estima que los autónomos crearán aproximadamente 66.000 nuevos empleos, un 7% más que en el mismo período del año pasado.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, explicó que “esta cifra podría haber sido superior si no fuera porque dos de cada tres autónomos catalanes (el 63%) aseguran estar sufriendo en sus actividades y negocios la situación de incertidumbre y parón del consumo por la situación de Cataluña”.

La federación indicó que los datos de consumo “están siguiendo una tendencia constante”, caracterizada por que “las ventas del comercio llevan prácticamente tres años de continuos incrementos” y la confianza del consumidor “no ha bajado demasiado” (se sitúa en un 99,6%). Por estos motivos, ATA se mostró confiada en que “la Navidad venga con ganas de mover al alza nuestra economía”.

Según los datos de ATA, en lo que llevamos de 2017 los autónomos han generado 44.858 nuevos puestos de trabajo: 26.590 nuevos autónomos y 18.298 asalariados contratados por autónomos. De esta manera, cada día de 2017 los autónomos generaron 166 nuevos empleos, de los cuales 98 son por cuenta propia y 68 por cuenta ajena.

Para Amor, “con la aprobación de la Ley de Autónomos (...) el ritmo de empleo va a seguir creciendo”. No obstante, matizó que “no tenemos que dejar de ser prudentes y confiar en que está racha no se rompa a pesar de la situación política que estamos viviendo”.

