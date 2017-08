ATA VE UNA TRABA PARA LOS AUTÓNOMOS EL ADELANTO AL MES DE ENERO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES CON TERCEROS

Google Plus

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) consideró este miércoles que el adelanto de la presentación del modelo 347 de la Agencia Tributaria, sobre las operaciones con terceras personas de más de 3.005,06 euros, al mes de enero de 2018 supone una nueva traba para los autónomos.

En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que este adelanto del modelo 347 a enero de 2018, que se presentó en marzo en 2016 y se adelantó a febrero de 2017, “complica la vida a los autónomos”.

Amor explicó que “en enero ya hay muchas obligaciones con Hacienda que atender”, como los resúmenes anuales de IVA, por lo que “añadir un nuevo modelo a ese mes no hace más que poner más trabas a los autónomos y a sus gestores y asesores” y dificulta “preparar bien toda la documentación”.

Según ATA, la Agencia Tributaria justifica este nuevo adelanto con el “fin último de homogeneizar los plazos de presentación de las declaraciones informativas y mejorar la calidad de los datos fiscales”, pero a su juicio, no tiene en cuenta la carga de trabajo que supondría para los autónomos, y especialmente para quienes no cuentan con asesores o departamentos de administración que se encarguen de estas labores.

“No entendemos los beneficios que pueda tener este cambio, pero sí los perjuicios”, declaró el responsable de ATA.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso