EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN VALORA LA APROBACIÓN DEL NUEVO PLAN DE INCENTIVOS PARA VEHÍCULOS ALTERNATIVOS

Google Plus

Las principales asociaciones relacionadas con los vehículos valoraron este miércoles el anuncio del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de la puesta en marcha del nuevo Plan Movalt, destinado a vehículos alternativos e infraestructuras de recarga, dotado con un presupuesto de 35 millones de euros.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) destacó que dicho plan servirá para estimular la compra por parte de familias y empresas de vehículos con tecnologías alternativas (propulsados por electricidad, gas o hidrógeno).

“Creemos que esta continuidad en el tiempo contribuirá a evitar la ralentización en las matriculaciones de vehículos con tecnologías alternativas en nuestro país”, indicó la asociación.

Asimismo, desde Anfac valoraron el estímulo que desde este plan se da para la instalación de nuevas infraestructuras destinadas a la recarga de los vehículos eléctricos. Este plan, respecto a los anteriores, incentiva, además de la carga en vía pública, los puntos de recarga de uso privado en zonas de estacionamiento de empresas, así como los de uso público no residencial.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) valoró el plan pero cree que el presupuesto destinado es “poco ambicioso”.

Además, comentó que el impulso de las tecnologías de vehículos de bajas emisiones “podría ser estratégico y una oportunidad para desarrollar en España nuevas actividades económicas capaces de generar riqueza y empleo, no sólo para las redes de distribución sino también para la industria”.

Por último, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam) consideró que el Plan Movalt es una medida eficaz para incrementar la cuota de vehículo alternativo en el mercado.

Sin embargo, apuntó que para lograr una movilidad sostenible es necesario apoyar también la demanda real y no sólo una demanda que, aunque en aumento, todavía es residual. Concretamente, “el nuevo programa deja sin apoyo a los motores de combustión tradicional, que suponen más del 95% de las matriculaciones”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso