BANKIA AUMENTA EN UN 50% EN EL ÚLTIMO AÑO EL NÚMERO DE AUTÓNOMOS EXENTOS DE PAGAR COMISIONES

Google Plus

El número de autónomos que no pagan comisiones en Bankia ha aumentado un 50% desde mayo de 2006, pasando de 146.000 a 218.000 personas.

Estos trabajadores por cuenta propia no pagan comisiones de administración ni de mantenimiento en ninguna de sus cuentas, ni de carácter familiar ni profesional, según informó Bankia este miércoles en una nota de prensa. Asimismo, también están exentos de tasas por la realización de transferencias y por el ingreso de cheques.

Para acceder a estas ventajas hay que domiciliar los seguros sociales en la entidad, o bien el pago de impuestos trimestrales, o los ingresos de la Política Agraria Común.

El director de Pymes y Autónomos de Bankia, Luis Méndez, comentó que el objetivo del banco con esta medida es “ofrecer a los autónomos la mejor combinación del mercado en términos de un servicio excelente con un precio muy competitivo”.

Además, indicó que “no se trata de una promoción ni de ninguna campaña”, sino que es “una propuesta permanente de la que se pueden beneficiar tanto clientes como no clientes”.

Méndez añadió que esta promoción “va mucho más allá”, puesto que pretenden “ofrecer una oferta diferencial tanto en los productos como en los servicios que son más útiles y necesarios para este colectivo”. La entidad tiene disponibles más de 2.350 millones de euros en financiación preconcedida para 187.000 autónomos, repartidos en líneas que están abiertas permanentemente.

Además, el banco ofrece a estos autónomos un Terminal Punto de Venta (TPV) móvil, de tamaño bolsillo, que se comercializa sin comisión por instalación, sin una exigencia de cantidad mínima por operación y sin comisión de mantenimiento.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso