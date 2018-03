ACS Y ATLANTIA MANTENDRÁN LA MARCA ABERTIS, QUE SEGUIRÁ SIENDO ESPAÑOLA Y NO SE TROCEARÁ

Google Plus

ACS y la concesionaria italiana Atlantia mantendrán la marca Abertis, que seguirá siendo una empresa española y que no se troceará. En los próximos días se abordará quiénes serán el presidente y el consejero delegado de la compañía y alguno de los actuales gestores de Abertis podría continuar.



Así lo indicaron este jueves en rueda de prensa conjunta en Madrid el presidente de ACS, Florentino Pérez; el consejero de Atlantia, Giovanni Castelluci, y el presidente de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes.

“No hemos hecho este acuerdo para despiezar Abertis”, dijo Pérez, quien aseguró que se trata de un acuerdo a “largo plazo”, sellado con “la ilusión de que dure toda la vida”, aunque reconoció que “luego la vida es como es”.

El presidente de ACS señaló que Abertis es una empresa global, que opera en numerosos mercados, pero quiso dejar claro que “España es muy importante” y en “todo” lo que pase “vamos a estar muy interesados en seguir participando y seguir siendo líderes en nuestro país”.

Por otra parte, aseguró que en todas las decisiones que se adopten se actuará con consenso. En este sentido, señaló que como en todas las alianzas en las que ha participado ACS, “todo lo que hagamos lo vamos a hacer en colaboración; nunca hemos votado unos contra otros, se hará por unanimidad”.

La presidencia la nombrará ACS o Hochtief y el consejero delegado corresponderá a Atlantia. Todavía “no hablamos de nombres”, comentó Pérez, para agregar que en la actual Abertis hay algunas personas que “serán muy valiosas e incluso podrían continuar”.

Preguntados por cómo se ha forjado esta alianza, el presidente de ACS comentó que “como se tarda tanto en la aprobación de los folletos” de las opas, que incluso “se cambia de año, nos da tiempo a reflexionar” de forma “sensata” y “serena”.

Además, expuso que se trataba de hablar con un “grupo que era amigo”, algo que es “muy fácil”, y se determinó que “es mucho mejor esta alianza que cualquier otra cosa”.

Por su parte, Castelluci no quiso hablar de la actitud del Gobierno español desde que Atlantia lanzara la opa sobre Abertis, una operación que levantó recelos en algunos sectores del Ejecutivo.

“Nunca hablo de gobiernos, jamás: respetamos a todos los gobiernos en todos los países y estamos al servicio de los intereses de cualquier país”, aseguró.

Respecto a la opción de compra sobre Cellnex que tiene Atlantia, señaló que no puede añadir ningún detalle más a lo comunicado hasta el momento.

Mientras, Verdes señaló que se han detectado proyectos por importe de 200.000 millones de euros, de los que el 45% están en Estados Unidos, el 25% en Canadá, el 20% en Australia y el 10% en Europa. Hay “muchas oportunidades”, subrayó el presidente de Hochtief y consejero delegado de ACS.

PROYECTO “ILUSIONANTE”

Pérez explicó que con esta alianza “se velara por los intereses de todos los accionistas” de las tres empresas implicadas en el acuerdo y también de Abertis.

Además, destacó que “aportará valor al proyecto”, que se trata de una “alianza estratégica” y que se busca “aunar esfuerzos y combinar capacidad” en un “proyecto global y enriquecedor para todos”.

El presidente de ACS puso en valor que esta alianza permitirá una “mayor capacidad” para invertir y que se crea un grupo que será “primera referencia mundial en el sector de infraestructuras”. Es un “proyecto de futuro, ilusionante, con bases sólidas y gran potencial de creación de valor”, agregó Pérez.

Por su parte, Castelluci señaló que es un proyecto “ambicioso” y un “desafío”, aunque cuentan con todas las capacidades para “llevarlo a cabo de forma eficaz y con éxito”. Además, quiso dejar claro que este acuerdo “no es una necesidad” y sí “una enorme oportunidad para seguir creando valor”.

TÉRMINOS DEL ACUERDO

En virtud de ese acuerdo, Atlantia desistirá de su opa y Hochtief, filial alemana de ACS, modificará su oferta mediante la eliminación de la contraprestación en acciones, de forma que el precio de la opa será sólo en efectivo y se mantendrá inalterado en 18,36 euros por acción.

Las partes crearán una sociedad conjunta, de la que Atlantia tendrá un 50% más una acción, ACS un 30% y Hochtief un 20% menos una acción, con el fin de permitir la consolidación contable de la sociedad holding y de Abertis por la italiana.

Esta nueva sociedad holding adquirirá a Hochtief su participación íntegra en Abertis por una contraprestación equivalente a la abonada en la opa. Además, suscribirá un nuevo contrato de financiación a los efectos de financiar parcialmente dicha adquisición.

La filial de ACS realizará una ampliación de capital de hasta aproximadamente 6,43 millones de acciones que será suscrita en su integridad por ACS a un precio de 146,42 euros por acción. Igualmente, ACS venderá al mismo precio a Atlantia acciones de Hochtief por un valor total de hasta 2.500 millones de euros. De esta manera, la italiana controlará un 24,1% del capital de la alemana.

ACS y Atlantia firmarán un contrato de colaboración estratégica, un acuerdo a largo plazo a los efectos de maximizar la relación estratégica y las sinergias entre las partes y Abertis en nuevos proyectos de colaboración público-privada, tanto en proyectos en fase de oferta y construcción como en proyectos en operación.



