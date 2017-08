ATENTADOS. RYANAIR ASEGURA QUE "NO HAY QUE VIVIR CON MIEDO" ANTE LOS ATENTADOS DE CATALUÑA

Google Plus

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, afirmó este jueves que "no hay que vivir con miedo" ante los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils.

En rueda de prensa, O'Leary señaló que "no podemos dejar de hacer vida normal" y recordó los ataques que tuvieron lugar en Manchester, Londres, Berlín y Niza.

Asimismo, explicó la política de la aerolínea respecto a los atentados, caracterizada por bajar los precios de los vuelos a la ciudad afectada "en vez de esperar a ver qué pasa", según contó O'Leary.

"Hacemos esto para minimizar el impacto y que el turismo no se vea perjudicado", detalló el consejero delegado de la compañía.

