ATENTADOS. LAS AGENCIAS DE VIAJES CONSIDERAN QUE LOS ATAQUES NO AFECTARÁN AL TURISMO A CORTO PLAZO

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Rafael Gallego, consideró este viernes que los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils no afectarán a corto plazo al turismo que recibe la región.

Gallego transmitió su más sincero pésame a las familias de los fallecidos y quiso solidarizarse con las de los heridos a los que desea una pronta recuperación, así como con las autoridades españolas y catalanas.

Además, indicó que la confederación ya les ha trasladado su más sincera repulsa y se ha puesto a su disposición “para todo aquello que puedan necesitar en estos tristes momentos”.

Para Gallego, el objetivo de este ataque “no es casual”, ya que Barcelona “es una de las princípiales ciudades turísticas no sólo de España sino también de toda Europa” que cada año recibe más de 17 millones de turistas y añadió que, “en principio, el número de visitantes no se verá afectado por lo sucedido a corto plazo”.

En este sentido, reseñó que el tipo de turista que llega a la Ciudad Condal “es fundamentalmente europeo que desgraciadamente ya conocen la situación y los riesgos de desplazarse lejos de sus ciudades como ya ha sucedido antes en lugares como París, Bruselas, Niza, Manchester o Estocolmo”.

“Es un riesgo con el que venimos conviviendo desde hace ya algunos años y, por este motivo, no se va a ver afectada la imagen de Barcelona, ni de España ni de Europa”, subrayó.

Gallego además quiso mostrar su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y Autonómicos “por toda la labor realizada durante las pasadas horas y por la que llevarán a cabo en las próximas con el objetivo de que la normalidad vuelva a las calles de Barcelona lo antes posible”.

