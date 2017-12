CCOO LAMENTA LA ESCASA ATENCIÓN DEL GOBIERNO A LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN 2017

Google Plus

El sindicato CCOO ha hecho balance del año 2017, y lamenta “el perfil bajo, en algunos casos ausente, que han tenido las políticas económicas y sociales en la acción de Gobierno a lo largo” del año.



La tensión política en Cataluña “no puede ni debe servir de excusa para explicar la escasa o nula atención del Gobierno a las políticas de empleo o negociación colectiva, el futuro de las pensiones, la fiscalidad o la renta mínima, y una más contundente y decidida política de Estado contra las violencias machistas”, indicó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en un comunicado del sindicato.

En su balance, la dirección confederal de CCOO asegura que no olvida la demandada política de recuperación de los salarios, “frustrada por la cicatería” de las organizaciones empresariales, singularmente de la patronal CEOE.

Según el sindicato, las organizaciones empresariales “optaron por una estrategia de cortos vuelos, aumentando el excedente empresarial, y negando el incremento de los salarios para consolidar el consumo interno y la salud de la economía española”.

Así, CCOO espera que en el proceso de diálogo social para renovar el acuerdo de negociación colectiva, CEOE sea capaz “de entender la necesidad de salarios dignos y justos”.

De lo contrario, advierte la organización que lidera Sordo, “los sindicatos organizarán intensas movilización en los distintos sectores de la producción y los servicios”.

En su balance del año, el sindicato recuerda el reciente acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), si bien alerta de que “el Gobierno presume de crear empleo, pero la fuerte precarización del mismo y su limitada remuneración y cotización no ayudan a mejorar, como se merecen, las economías familiares, ni a sanear las cuentas de la Seguridad Social”.

“Seguimos instalados en un modelo productivo que nos aleja de los países avanzados de la Unión Europea por su mezquina resistencia a impulsar la inversión en industrias y empleos de mayor valor añadido”, recuerda Sordo.

Por otra parte, CCOO considera “especialmente relevante la inactividad” del Gobierno y del propio Parlamento en la negociación sobre el futuro del sistema público de pensiones.

Además, apunta que mantendrá su “presión y exigencia” para la aprobación de una Renta Mínima porque resulta “injustificable que centenares de miles de familias no dispongan de ningún ingreso y vivan en el umbral de la pobreza, justo cuando el Ejecutivo presume de la buena salud de la economía española”.

Respecto a la crisis política catalana, el sindicato dijo que “una vez confirmado el agotamiento de la vía unilateral ha de abrirse un tiempo de negociación y diálogo político, que necesariamente restablezca un clima de mayor normalidad y confianza de la sociedad para enfrentar los retos económicos y sociales” que tiene la región.



