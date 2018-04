LE MAIRE PIDE A OTROS PAÍSES QUE “ASUMAN SU RESPONSABILIDAD” Y SE CULMINE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

Google Plus

El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, hizo un llamamiento este jueves en el Fórum Europa a sus colegas europeos para que “asuman su responsabilidad” y se tomen decisiones para culminar la integración europea.



En este encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Le Maire explicó que “si queremos ganar el combate” a los extremismos “tenemos que decidir” en numerosos aspectos, entre los que se encuentran el modelo económico, la protección de los ciudadanos y la defensa de la cultura europea.

Según el ministro francés, hay que “dejar de hablar grandes palabras mes tras mes sin llegar nunca a tomar decisiones”. En este sentido, lamentó que “nos falta voluntad política para decidir”.

Además, alertó de que cuando los responsables políticos no toman decisiones es cuando la influencia de los extremistas, de aquellos que no quieren oír hablar de Europa, “sube”.

Por ello, hizo un llamamiento a todos los ministros de Economía y Hacienda de la zona euro para que “asuman su responsabilidad y no se queden bloqueados por pretextos falsos”.

Le Maire instó a “construir una verdadera zona euro”, pues si ésta es “frágil, podría desaparecer”. Entre otras cosas, expuso, hace falta culminar la Unión Bancaria y avanzar en la convergencia fiscal.

En concreto, marcó tres objetivos: fijar una hoja de ruta en el mes de junio, determinar cómo se quiere qué sea el capitalismo europeo y realizar un trabajo en común sobre la definición del comercio mundial.



