AP-6. ASUFIN IMPULSA UNA DEMANDA COLECTIVA CONTRA IBERPISTAS

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) va a impulsar una demanda colectiva contra Iberpistas (Abertis), sociedad concesionaria de la autopista AP-6, por los daños y perjuicios causados a los conductores atrapados por las nevadas.



En un comunicado, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, sostiene que “los afectados deben ser resarcidos por Iberpistas, responsable directo de dejar atrapados a miles de consumidores por no tomar las medidas necesarias”.

Para Asufin, las personas que ocupaban los más de 3.000 vehículos atrapados en la AP-6 tienen derecho a una indemnización. “Hay que reclamar daños morales, porque vivir 20 horas atrapados en una carretera, algunos con niños pequeños, es una tortura”, apunta Suárez.

“Pero también hay que reclamar perjuicios, porque hay personas que tenían que coger un avión y no llegaron, o presentarse a un trabajo y no pudieron hacerlo”, añade.

Asufin recuerda que los dos últimos colapsos en autopistas de peaje ocurrieron en la AP-1 (febrero de 2004) y en la AP-66 (diciembre de 2008) y en ambos los tribunales dieron la razón a los consumidores.



