UGT ASTURIAS SE DEFIENDE Y ASEGURA QUE SIEMPRE HA ACTUADO CUMPLIENDO LA LEY

UGT de Asturias aseguró este martes que "siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente" y confió en la "rápida aclaración de todas las dudas", tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando la sede regional del sindicato y el ex secretario general en Asturias, Justo Rodríguez Braga, ha sido detenido.

En un comunicado, la central expresó que siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente y la normativa y que está dispuesta a colaborar con la justicia en todo lo necesario.

"UGT-Asturias espera que la investigación se realice con celeridad para no seguir poniendo en entredicho, durante más tiempo, la labor de nuestro sindicato en materia de formación, y se aclare cuanto antes y de manera definitiva la correcta actuación de UGT en la impartición de los mismos", afirmó, ya que "es el primer perjudicado hasta que no se despejen todas las dudas".

