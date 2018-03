LA ASOCIACIÓN DE MARCAS RECHAZA LA PROPUESTA DE PODEMOS DE DESPENALIZAR EL 'TOP MANTA'

Google Plus

La Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) mostró hoy su rechazo a la propuesta de Podemos de despenalizar la venta de 'top manta'.



Andema señala en un comunicado que es "realmente preocupante que un partido político plantee en el Congreso una proposición de ley que legalizaría la venta ilícita de productos que no sufren ningún tipo de control de calidad, con ocupación del espacio público, sin ningún tipo de autorización ni el pago de impuestos ni tasas".

Según las marcas, supondría "sancionar así un agravio comparativo con los requisitos legales que soportan las empresas y los comerciantes, que venden productos auténticos, además de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales, medioambientales y de otro tipo, generando un elevado porcentaje del empleo en nuestro país".

Andema recuerda que la venta ambulante ilegal provoca pérdidas cada año en España de 7.659 millones de euros por parte de las empresas pertenecientes a doce de los sectores más perjudicados por la distribución y venta de falsificaciones, según estudios de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. En esos mismos doce sectores se destruyen 67.405 puestos de trabajo, a causa del comercio de falsificaciones. El Estado Español pierde cada año una importante cifra de recaudación de impuestos por esas ventas ilícitas que no generan ningún tipo de ingreso fiscal.

Andema apela al resto de partidos para que no respalden la propuesta de Podemos, "pues apoyar esta iniciativa supondría convertir nuestras calles en bazares de ciudades sin ley, teniendo en cuenta que incluso atendiendo a la normativa actual, el nivel de manteros que venden diariamente productos falsificados en las ciudades españolas ya es insoportable para la industria y el comercio español".



