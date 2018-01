ASGECO PUBLICA UN DECÁLOGO “POR UNAS REBAJAS RESPONSABLES”

Google Plus

La Asociación General de Consumidores (Asgeco) publicó este miércoles un decálogo con consejos para concienciar sobre el consumo responsable en época de rebajas.



Entre las recomendaciones destaca la de “limitar las compras a los productos realmente necesarios”, con el fin de “no dejarse llevar por la avalancha publicitaria que invita al consumismo despilfarrador”.

Asimismo, Asgeco señala que es conveniente elaborar una lista de los artículos necesitados, así como fijar un presupuesto máximo. Para no exceder esta cantidad durante las compras, la asociación también recomienda llevar el importe en efectivo y “prohibirse el uso de tarjetas de crédito”.

Otro de los puntos del decálogo hace hincapié en que “todos los productos que se oferten en rebajas deben haber estado a la venta anteriormente” y recuerda que la compras de productos rebajados “no significa rebaja en la calidad, la garantía o los derechos de los consumidores”.

Por último, Asgeco señala que “el período de rebajas no está reñido con un consumo responsable” y matiza que “el verdadero ahorro no consiste en acaparar productos cuyos precios se han reducido considerablemente, sino en gastar lo mínimo posible para satisfacer necesidades reales”.



