IRPF. ASESORES FISCALES SEÑALAN QUE LA ‘APP’ DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA PUEDE ENTRAÑAR “UN PELIGRO” Y PERJUDICAR AL CONTRIBUYENTE

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en asuntos fiscales del Consejo General de Economistas (CGE), aseguró este jueves que la aplicación móvil para hacer la declaración de la renta “puede entrañar un peligro” y perjudicar al contribuyente.



La organización presentó este jueves en rueda de prensa la última edición de su documento ‘Declaración de Renta y Patrimonio’, en la que se recogen las principales novedades fiscales de la campaña 2017 y que incluye una serie de recomendaciones a la hora de hacer la declaración.

Durante la rueda de prensa, el secretario técnico de REAF, Luis del Amo, señaló, en referencia a las críticas del sindicatos de Técnicos de Hacienda (Gestha) sobre la inconveniencia de usar la ‘app’, que esta aplicación “seguramente es un primer paso” y que de momento “no tiene muchas utilidades”.

En este sentido, Del Amo destacó que la principal utilidad de la aplicación es obtener el número de referencia pero recomendó no usarla para presentar la declaración. “Sólo se puede presentar confirmando el borrador, pero no hacer cambios, por lo que sí puede entrañar un peligro, ya que es muy fácil que el contribuyente la presente sin haberla revisado bien”, aseguró sobre este tema.

RECOMENDACIONES

Precisamente obtener el borrador y revisar los datos fiscales antes de confirmar la declaración es una de las principales recomendaciones realizadas por el REAF. En este sentido, el REAF recomienda prestar especial atención “a la titulariadd real de bienes y derechos a efectos de los rendimientos de cuentas, de activos financieros o inmuebles; imputacion de rentas inmobiliarias; circunstancias personales y familiares si hubieran cambiado; y rentas por las que no ha tenido que retener el pagador”.

Además, también recomiendan tener las declaraciones de los cinco años anteriores; prepararse para una posible revisión por la Agencia Tributaria si se reciben dietas y asignaciones para gastos de viaje o si se ha trabajado en el extranjero por cuenta ajena; o, en caso de tener un inmueble alquilado que se quedó vació en algún periodo del año anterior, tener en cuenta que por ese tiempo habrá que imputar rentas inmobiliarias y no se podrá deducir ningún gasto; entre otras.

En cuanto a las novedades para 2018, el REAF destacó las nuevas posibilidades de deducir gastos de suministros por los empresarios y profesionales así como el incremento en los umbrales de las becas exentas.

Además, en lo referente a las modificaciones tributarias recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, los asesores fiscales destacaron que en caso de que se aprueben los contribuyentes con rendimientos brutos del trabajo entre los 13.000 y los 16.000 euros anuales ahorrarán en torno a 300 euros en 2018.

INCREMENTO DE LAS DEVOLUCIONES

Por otra parte, preguntado por si las novedades en cuanto a modificaciones fiscales y exenciones incluidas para esta campaña podrían producir un incremento en la presentación de declaraciones debido a que aumenten las que salgan a devolver, Del Amo reconoció que es posible que suceda ya que muchas personas que hasta ahora no tenían que declarar lo hagan para acogerse a algún beneficio.

“Los contribuyentes lo que hacen es mirar si les sale a devolver y si les sale a devolver declaran”, señaló. En este sentido, puso como ejemplo las exenciones por maternidad, ya que “al no darse por adelantado puede incidir en que estas personas tengan que acudir a la declaración”.

PETICIÓN A HACIENDA

Por otro lado, durante la presentación del documento, el presidente del CGE, Valentín Pich y el presidente de REAF, Jesús Sanmartín, realizaron una petición a Hacienda en lo que respecta a los plazos de presentación de declaraciones informativas de entidades en régimen de atribución (modelo 184) y las de operaciones con terceros (modelo 347), cuya solicitud ha sido adelantada a enero.

En este sentido, ambos reclamaron a Hacienda “que no se adelante a enero”, al considerar que esto tiene “un gran coste” por la acumulación de trabajo “en un mes en el que los empresarios y los asesores fiscales están plenos de obligaciones tributarias”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso