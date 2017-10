BANKIA ASEGURA QUE LA BANCA RINDE AHORA UN “SERVICIO MUY POSITIVO” A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

- Goirigolzarri prevé más ajustes en plantillas y oficinas. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó este miércoles que el sector financiero español “rinde” ahora un “servicio muy positivo” a la sociedad española, y recordó que es necesario que los bancos ganen dinero para poder dar crédito.

En un desayuno informativo organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), el presidente de Bankia señaló que de lo contrario, será una “rémora” para el crecimiento económico.

Goirigolzarri explicó que el sector financiero español ha sufrido un “doloroso proceso de ajuste” en los últimos años, con una reducción del número de oficinas de 15.000 y en las plantillas de 84.000 personas, es decir, el 30% de total.

En este sentido, explicó que el “grueso” del ajuste de capacidad de los bancos “ya lo hemos visto”, si bien “todavía continuará en los próximos años”.

“Hoy la banca española es la más eficiente entre los grandes países europeos”, aseguró el presidente de Bankia, quien añadió que “hoy tenemos una banca solvente” en un entorno que no es “sencillo” y con “enormes retos”, como la “cuantiosa, creciente y no siempre bien ordenada” regulación o la rentabilidad.

El responsable de Bankia expuso que, por ejemplo, después de Finlandia, las hipotecas españolas son las “más baratas de Europa”. Según Goirigolzarri, “la solidez de un sistema bancario es absolutamente fundamental para el futuro de una economía, la creación de riqueza y para el bienestar de sus ciudadanos”.

En este sentido, recordó que “si un sistema financiero no es rentable, no allega capital y estará infracapitalizado”, lo que le dificultará dar crédito y le hace ser una “rémora para el desarrollo de cualquier tipo de sociedad”.

Por ello, defendió que “la banca tiene que ganar dinero y tener una rentabilidad por encima de su coste de capital” para poder financiar a la economía.

Respecto a la situación económica global, señaló que “estamos en un momento razonablemente dulce”, aunque hay “cisnes negros” como el sobreendeudamiento y el populismo a nivel internacional.

En este punto, afirmó que hay que defender la globalización, que ha sacado a muchas personas de la pobreza. Avanzar en la dirección contraria, dijo, sería “letal”.

