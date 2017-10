PERNOD RICARD ASEGURA QUE “NO PODEMOS VIVIR YA EN UN PAÍS PEQUEÑO” Y EL PROTECCIONISMO SUPONE UNA “GRAN AMENAZA”

Google Plus

El presidente de Pernod Ricard, Alexandre Ricard, afirmó este lunes que “está claro que no podemos vivir ya en un país pequeño”, sino que el entorno es global, y el proteccionismo en este contexto “es una gran amenaza” por la que “todo el mundo puede pagar un precio muy caro”.

Así lo dijo el responsable de esta empresa familiar de bebidas espirituosas durante su intervención en el XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar que organiza el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en Toledo.

Ricard señaló que en España, entre 2007 y 2014, “hemos visto que había una crisis importante”, de hecho, indicó que la compañía ha perdido más de un 7% de su negocio cada año.

“Desde 2015, hemos visto que nuestro negocio empieza a repuntar” y sus resultados en España están en línea con lo que ha mostrado la encuesta interactiva realizada a los asistentes hoy, quienes han señalan una mejora de su valoración de la situación actual de la economía española en casi un punto en comparación con 2016.

Respecto a la situación política en Francia, país en el que se creó la empresa, Ricard afirmó que las reformas “se están llevando en una muy buena dirección, crucemos los dedos y esperemos que el Gobierno actual pueda continuarlas”.

Por otra parte, el responsable de Pernod Ricard expuso su visión sobre el funcionamiento de la empresa familiar para destacar que retener talento es “crítico” para el éxito de un negocio y, en este sentido, subrayó que dedica el 80% de su tiempo a la contratación y a su relación con el departamento de Recursos Humanos.

Además, al tratarse de una empresa familiar, precisó que “estamos ahí no solamente como una máquina de hacer dinero”, sino que “mira más allá porque sí que confía en dejar un legado a su propia familia”.

Ante algunas cuestiones planteadas por otros miembros de empresas familiares que asistieron al Congreso, Ricard apuntó que no existe un tamaño ideal para este tipo de compañías e incidió en que “hay que tener una política de dividendos clarísima, sea cual sea”, que en el caso de Pernod Ricard se divide en un primer tercio como dividendo a los accionistas, otro tercio se invierte en inmobiliario, y una tercera parte se destina a la propia compañía.

