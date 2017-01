RYANAIR ASEGURA QUE FUE EL ESTUDIANTE SORDOCIEGO EL QUE DECIDIÓ FINALMENTE NO VOLAR

La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair aseguró este jueves que tras analizar el caso de Javier García Pajares, un universitario español sordociego, le permitió que volara sin acompañante y que fue él quien finalmente decidió no viajar.

En declaraciones a Servimedia, un portavoz de la compañía en España explicó que el equipo de atención al cliente de Ryanair solicitó al pasajero documentación que confirmara que cumple con los requisitos de seguridad para volar sin acompañante.

Además, apuntó que “una vez recibidos, más de una semana después, le confirmamos que podría viajar solo, aunque finalmente decidió no hacerlo”.

Además, destacó que “miles de pasajeros que requieren asistencia especial eligen volar con Ryanair cada semana” y que “este servicio se desarrolla habitualmente con normalidad”.

“Estamos orgullosos de la atención que ofrecemos a todos nuestros clientes y seguimos esforzándonos por mejorar nuestro servicio cada día”, concluyó.

CONCENTRACIÓN EN BARAJAS

El caso de Javier García ha sido uno de los motivos por los que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha convocado este sábado una manifestación en la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas para protestar contra esta aerolínea por "discriminar a los pasajeros con discapacidad".

El último caso que ha trascendido públicamente ha sido precisamente el de Javier García Pajares, estudiante español sordociego que está realizando una beca Erasmus en Londres y que ha denunciado que Ryanair no le permitió volar solo la pasada Navidad por motivos de seguridad.

A juicio del Cermi y de sus organizaciones miembro, “esta compañía de bajo coste excluye deliberadamente a los pasajeros con discapacidad alegando vanas razones de seguridad, privando a esta parte de la ciudadanía de un medio de transporte esencial”.

Además, el Cermi explica que la concentración también se dirige a la Comisión Europea para que modifique con “urgencia” el Reglamento de derechos de los pasajeros con movilidad reducida de 2006, que se aplica en toda Europa, “ya que no protege adecuadamente a las personas con discapacidad”.

