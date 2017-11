CEPES Y LABORAL KUTXA APUESTAN POR EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

- La caja destina 50 millones de euros para facilitar préstamos y cuentas de crédito a empresas de Economía Social. La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y Laboral Kutxa anunciaron hoy que, dentro del convenio que tienen suscrito, la caja destinará 50 millones de euros para favorecer el desarrollo de la economía social española.

Esta iniciativa se apoya en una garantía perteneciente al Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), financiado por la Unión Europea y el de mayor importe a nivel europeo, que facilita la concesión de préstamos y cuentas de crédito a proyectos promovidos por empresas que tengan un impacto social positivo.

El Fondo Europeo de Inversiones (EIF) no concede ayudas directas a las empresas ni invierte directamente en ellas, sino que selecciona a los colaboradores financieros adecuados, a quienes aporta garantías para cubrir los préstamos y créditos. Laboral Kutxa asumirá la función de conceder la financiación favorecida por esta línea por un total de 50 millones de euros.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, afirmó que “esta iniciativa de Laboral Kutxa es muy positiva porque contribuye a potenciar la competitividad y el acceso a la financiación no solo a las empresas integradas en Cepes, sino también a los nuevos proyectos de emprendimiento dentro de la Economía Social”.

Los importes de las operaciones favorecidas por este nuevo convenio no podrán superar los 500.000 euros por cada empresa solicitante. El plazo máximo de devolución se establece en 10 años para los préstamos y tres para las cuentas de crédito. No se solicitarán garantías hipotecarias y quedan totalmente excluidas las operaciones de refinanciación. Laboral Kutxa ha asumido el compromiso de conceder el total del importe suscrito, 50 millones de euros, en un plazo de 30 meses.

Los destinatarios de esta nueva línea de financiación deberán acreditar volúmenes de ventas y activos en balance inferiores a 30 millones de euros, así como ser entidades enmarcadas en la Ley 5/2011 de Economía Social: cooperativas, sociedades laborales, cofradías de pescadores, mutualidades, empresas de inserción social, centros especiales de empleo y fundaciones o asociaciones que ejerzan actividad económica.

La iniciativa pretende lograr un impacto social positivo y medible, para lo cual se han establecido una serie de indicadores que tienen en cuenta el impacto generado en función del tipo de actividad del solicitante de la financiación. Se han establecido cuatro apartados de actividad: integración social, salud, conocimiento y enseñanza; y empresas industriales, productivas, agrícolas y otros servicios.

