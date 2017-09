AIRBUS APUESTA POR UNA “ALINEACIÓN DE LOS ESTADOS” EN MATERIA DE DEFENSA AEROESPACIAL

Google Plus

El presidente de Airbus España, Fernando Alonso, apostó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' por una “alineación de los Estados en materia de Defensa aeroespacial para preservar la capacidad de defendernos como europeos”.

En el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente de Airbus manifestó que “ante una reducción de la inversión en defensa en la última década, una fragmentación de la industria y una situación política complicada, el reto del sector aeroespacial pasa por ser capaces de crear productos juntos, trabajando de forma colaborativa entre países y aceptando compromisos”.

Alonso señaló que es necesario “dar respuestas ágiles y desarrollar productos que respondan a necesidades inmediatas y, para ello, es necesario dar un paso adelante colaborando entre países, porque en este sector no es viable que cada país haga el trabajo por sí mismo, tenemos que supeditarnos al bien común. Si no lo hacemos así, daremos al traste”. Para el presidente de Airbus, se hace evidente cambiar de estrategia “si queremos disponer de una defensa competente y eficaz”.

Alonso calificó este cambio de “revolución, de un reto que va a mover montañas y que, por supuesto, no va a ser nada fácil pero se puede conseguir”. En este punto, puso de ejemplo el trabajo desarrollado por Airbus hace 30 años en el ámbito comercial, e indicó que “ahora se trataría de hacer una réplica en el mundo de la Defensa y las Fuerzas Armadas”.

Por último, el máximo responsable de la compañía Airbus en España destacó que este objetivo ambicioso de cambio de estrategia tiene que ir aparejado a una revolución digital, que “modificará la formas de diseñar, de producir, de controlar y mantener nuestras naves y, por supuesto, cómo las empresas trabajan con sus clientes”.

