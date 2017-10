APROBADO EL CALENDARIO LABORAL DE 2018, CON 10 FESTIVOS NACIONALES

Google Plus

-En total habrá 29 días festivos. El calendario laboral de 2018 contempla un total de 29 días festivos, de los que 10 son festivos de carácter nacional, según publicó este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según la resolución de la Dirección General de Empleo, se contempla como festivos nacionales no sustituibles el 1 de enero (Año Nuevo), el 30 de marzo (Viernes Santo), el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 8 de diciembre (La Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Como fiesta nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución figura el día 6 de enero (Epifanía del Señor), que disfrutarán todas las regiones.

En esta categoría también se encuentra el 19 de marzo (San José), 29 de marzo (Jueves Santo) y el 25 de julio (Santiago Apóstol) pero no se disfrutará en todas las comunidades autónomas.

Mientras, como fiestas de carácter regional se encuentran el 28 de febrero (Día de Andalucía), el 1 de marzo (Día de las Islas Baleares), el 2 de abril (Lunes de Pascua), el 23 de abril (San Jorge y la Fiesta de Castilla y León), el 2 de mayo (Fiesta de la Comunidad de Madrid), el 17 de mayo (Día de las Letras Gallegas), el 30 de mayo (Día de Canarias), el 31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha), el 9 de junio (Día de la Región de Murcia y Día de la Rioja), el 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria), el 22 de agosto (Fiesta del Sacrificio) que corresponde a Ceuta y Melilla, el 8 de septiembre (Día de Asturias y Día de Extremadura), el 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña), el 15 de septiembre (Festividad de la Bien Aparecida) que será festivo en Cantabria, el 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana) y el 26 de diciembre (San Esteban) que será fiesta en Cataluña.

