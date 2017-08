CSIF APOYA LA CONVOCATORIA DE 25 JORNADAS DE HUELGA EN AENA

Google Plus

El sindicato CSIF en Aena-Enaire mostró hoy su apoyo a la convocatoria de 25 jornadas de huelga en el gestor de los aeropuertos españoles si el Gobierno no accede a mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

A través de un comunicado, CSIF indicó que no sólo son necesarias estas mejoras para los empleados aeroportuarios, sino que “debe blindarse” en un posible acuerdo que se vuelva a la movilidad entre trabajadores de un mismo convenio de grupo.

Según este sindicato, las empresas Aena y Enaire han dejado de ofrecer movilidad en la estructura entre ambas empresas de modo unilateral, lo que “contraviene” el convenio y es, además, “algo que perjudica a los trabajadores de ambas empresas”.

Por otra parte, CSIF reiteró la petición al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, el cese inmediato del presidente de Aena, José Manuel Vargas, por la “desastrosa gestión” que realiza en la compañía.

“Únicamente está preocupado por los resultados económicos para los fondos de inversión extranjeros y no por el servicio público que esta empresa debe dar a toda la sociedad española y al turismo, principal fuente de ingresos en España”, indicaron desde el sindicato.

