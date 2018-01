AP-6. GÓMEZ-POMAR (FOMENTO): “ALGO HEMOS HECHO MAL TODOS”

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, afirmó este lunes que “siempre que se produce una situación de este tipo”, en referencia al bloqueo de miles de vehículos en la autopista AP-6 por las nevadas, “algo hemos hecho mal todos”.



En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Gómez-Pomar pidió “disculpas a todos los ciudadanos que han tenido que pasar una noche tremenda en los coches”. “Lo lamentamos profundamente y ojalá no se hubiera producido esta circunstancia”, agregó. “Todos debemos haber hecho algo mal para que se produzca esta situación”, reiteró el secretario de Estado.

En todo caso, el ‘número dos’ del Ministerio de Fomento explicó que es la concesionaria de autopistas, Iberpistas (filial de Abertis), junto con la Dirección General de Tráfico (DGT) “quien toma las decisiones de si se cierra o se abre la autopista”. “El Ministerio de Fomento no interviene en esta decisión”, señaló.

Además, Gómez-Pomar defendió la labor del titular de Fomento, Íñigo de la Serna, pues presidió el gabinete de crisis y realizó una intervención pública cuando el Ministerio recibió “toda la información que era necesaria para trasladarla”. “Dependíamos de la información que nos tenía que trasladar Iberpistas”, dijo, para añadir que “tenemos una información todavía provisional y por eso se ha abierto expediente informativo”.

En este sentido, indicó que “queremos que se nos dé información del despliegue de todas las máquinas quitanieves, dónde han estado trabajando”. También comentó que “cuando se corta una autopista se empieza a formar un embolsamiento de vehículos” y “probablemente esa decisión produjo la mayor complicidad”.

Según el secretario de Estado, “nosotros aprobamos los planes y velamos por que tengan los medios necesarios, pero las decisiones las ha ido tomando el concesionario”. “Nosotros no hemos intervenido ni en la decisión de apertura ni en la decisión de cierre de esta autopista”, añadió.

Gómez-Pomar aseguró que “nuestro objetivo es que esto no suceda y si ha sucedido es que las cosas no se han realizado correctamente”. “Todos tenemos una parte de responsabilidad en esto”, sentenció.



