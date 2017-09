UPTA ANUNCIA DEMANDAS CONTRA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO POR EL TRATO A LOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) anunció este martes que va a denunciar a la Inspección de Trabajo por considerar que se están vulnerando los derechos de unos 400 trabajadores autónomos económicamente dependientes (Trade) que ejercen su actividad por cuenta propia libremente.

Según explica el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, este problema se produce porque “la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está enfocada desde hace algo más de un año en la comprobación de los Trade del sector del márketing directo, obligando por sistema a las empresas a traspasar a estos trabajadores del régimen de cotización de autónomos al régimen general”.

A este respecto, apunta que aunque esta figura del Trade “se usa a veces de forma perversa, no es menos cierto que la Administración está tratando todos los casos por igual sin tener en cuenta el perjuicio que causan a quienes ejercen libremente una actividad por cuenta propia”.

Estas actuaciones por parte de la Administración están limitando a quienes no han sustituido a trabajadores por cuenta ajena en las empresas para las que trabajan, además de causarles “un gravísimo perjuicio económico”, apunta UPTA, ya que por cuenta propia pueden llegar a facturar de media 1.800 euros mensuales, frente a los 800 euros que cobrarían si nos ceñimos al convenio establecidos para los trabajadores asalariados.

Además, UPTA denuncia que esta situación ha provocado la desaparición de unas 20 empresas del sector del márketing directo, que no han podido asumir las multas impuestas por la Administración, en algunos casos de hasta 400.000 euros.

A ello se añade el que no se hayan tenido en cuenta los Acuerdos de Interés Profesional (AIP) suscritos con empresas del sector, como APPCO, que protegen a los autónomos económicamente dependientes al regular las condiciones mínimas de la prestación de servicios.

“Desde UPTA, hemos tratado este asunto con los propios inspectores de trabajo y con delegados provinciales, así como con la subdirección general de la Inspección, pero no nos han escuchado, no ha sido posible parar esta sangría”, concluye Abad.

