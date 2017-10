ENERGÍA ANUNCIA LA APROBACIÓN DE NUEVAS AYUDAS PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE 20 MILLONES DE EUROS

Google Plus

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, anunció este jueves que su departamento, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), tiene previsto aprobar próximamente una línea de ayudas de 20 millones de euros para la adquisición de vehículos eléctricos o impulsados por combustibles alternativos.

En su intervención en el IV Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico, Navia explicó que estas nuevas ayudas serán más flexibles que las prestadas en programas anteriores.

Por otro lado, y con el objetivo de impulsar la instalación de puntos de recarga, anunció la aprobación de otro programa financiero, en este caso de 15 millones.

En este caso, explicó que se va a permitir que se beneficien de este nuevo programa no solo aquellos puntos de recarga situados en la vía pública, sino también los edificios de uso público no residencial, como centros comerciales, hoteles, empresas (para sus empleados) o parkings.

“Es muy importante dedicar fondos a esta materia porque el potencial usuario quiere ver que hay puntos de recarga para animarse a comprar el vehículo”, destacó Navia.

Por otro lado, el Gobierno va a flexibilizar la figura del gestor de cargas, para permitir que puedan ejercer esta actividad empresas que no están vinculadas al sector energético, como por ejemplo hoteles, sin reformar sus estatutos.

Por último, Energía va a aprobar otra partida de 15 millones de euros para que el IDAE colabore con proyectos industriales relacionados con la movilidad eléctrica. “Se trata de aprovechar la capacidad de gestión y la experiencia del IDEA”, apuntó Navia.

