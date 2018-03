EL CES AVALA EL ANTEPROYECTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN VIAJES COMBINADOS

Google Plus

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado un dictamen favorable al anteproyecto de modificación de la Ley de protección de consumidores y usuarios respecto de los viajes combinados.



El organismo consultivo considera que el anteproyecto que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2015/2302 “puede contribuir efectivamente a mejorar la protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de los viajes combinados, en un contexto de generalización de ventas y de aceptación con normalidad de la contratación ‘on line’”.

No obstante, en el dictamen, aprobado por 45 votos a favor y una abstención, el CES plantea algunas objeciones al articulado que le ha enviado el Ejecutivo.

Así, observa algunas dudas desde la perspectiva de la necesaria seguridad jurídica, porque cree que la redacción “abusa en su articulado del recurso a conceptos jurídicos indeterminados”.

También advierte de que en algunos casos se introducen variaciones respecto de la directiva cuya justificación no se encuentra en la memoria que acompaña al anteproyecto, pudiendo generar confusión en su interpretación.

El CES también llama la atención sobre el hecho de que las organizaciones sindicales no han tenido oportunidad de conocer y analizar el texto desde la perspectiva de sus intereses, apartándose así el proceso de elaboración del anteproyecto de los cauces habituales de consulta previa.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso