MONTORO PIDE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE EXPLIQUE QUE FINANCIARSE EN LOS MERCADOS SERÁ MÁS CARO QUE CON EL TESORO PÚBLICO

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, reclamó este martes a la Junta de Andalucía que explique a los andaluces que la salida a los mercados no supondrá un abaratamiento de su financiación en comparación con la obtenida a través del Tesoro Público.



Montoro respondió así en la sesión de control del Senado a la pregunta del socialista José Caballos sobre cuándo autorizará el Gobierno a la Junta de Andalucía a emitir deuda en los mercados financieros.

El titular de Hacienda señaló que por parte del Gobierno “existe la mejor disposición” para que la Junta vaya a financiarse a los mercados, pero que los portavoces del Gobierno autonómico andaluz deben explicar a los ciudadanos que supondrá pagar mayores intereses.

Según Montoro, “Andalucía está haciendo un gran esfuerzo para cumplir los objetivos de estabilidad y hay que valorarlo”, pero considera que al acudir a los mercados “debe hacerlo desde el reconocimiento de que la Junta se ha beneficiado de los apoyos financieros prestados por el Estado”.

“Gracias a proveedores, al Fondo de Liquidez Autonómica y al de Facilidad Financiera tiene la mayor parte de su deuda colocada con unos tipos de interés, al 0,77%, que habría sido imposible de conseguir en los mercados”, añadió el ministro.

Por su parte, el senador socialista, criticó que “el problema está en que tenemos que reconocer que gracias a usted Andalucía cumple los objetivos de estabilidad y las que no lo hacen es por su culpa”. “Utilizan la ley del embudo”, añadió al respecto.

Caballos explicó que la Junta y los andaluces quieren acudir a financiarse a los mercados “para recuperar autonomía financiera, pues sin ésta no es posible la política”.

Además, señaló que al Gobierno no le gusta que Andalucía sea “la primera en tener presupuestos, en cumplir los objetivos, en tardar poco en pagar, y todo ello a pesar de que es la tercera comunidad peor financiada de España”. “No ha gustado que Andalucía sea la primera en sanear sus cuentas y pedirlo, así que usted nos va a hacer esperar con tal de no reconocer la labor seria de la Junta”.

“Siéntese con la Junta y autorícela sin más excusas y dilaciones”, exigió Caballos, para finalizar asegurando que “Andalucía sólo pretende un gasto justo en inversiones, en financiación y que todos los andaluces sean tratados igual que los demás”.

Por último, en el turno de réplica, Montoro recordó que “Andalucía lleva gobernada 35 años por el PSOE y es la que firmó y aprobó la financiación autonómica actual y la que tuvo que acudir a proveedores, al Fondo de Liquidez y a la Facilidad Financiera”.

“Yo estoy encantado de que losgGobiernos socialistas sean los adalides de la estabilidad presupuestaria en España”, afirmó con sorna el ministro, para concluir añadiendo que “lo mejor que puede ocurrirnos a todos es que cumplamos los objetivos de estabilidad por convicción y no por obligación”.



