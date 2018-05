(AM)PSOE y Unidos Podemos censuran que Rajoy proponga al sustituto de Linde a 48 horas de la moción de Sánchez

"Es insensato e irresponsable que haga esta propuesta cuando durante unos días antes este Gobierno tiene un carácter de cierta interinidad", ha aseverado el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, durante la comparecencia de Escolano ante el Congreso para informar de la propuesta del Gobierno para relevar a Luis María Linde, que finaliza su mandato el próximo 8 de junio.

Así, Saura ha dicho que, a pesar de realizar este nombramiento, Escolano debe saber que "podría no sentarse" de nuevo en un Consejo de Ministros en caso de salir el candidato socialista, Pedro Sánchez, airoso de esta moción.

"Por las mismas razones que se va a adelantar la moción, se debería retrasar la propuesta de nombramiento. Lo recomendable habría sido esperar unos días, dado que los plazos lo permiten", ha insistido, encuadrando este nombramiento, que deberá hacer efectivo el Rey Felipe VI, como un "intento irresponsable, poco democrático" para la "colonización de instituciones, y en particular de los organismos reguladores y supervisores".

UNIDOS PODEMOS: LOS FUTUROS GOBIERNOS QUEDAN "HIPOTECADOS"

Por su parte, su homólogo de Unidos Podemos, Alberto Montero, ha calificado este nombramiento como "inaceptable" por las formas, ya que considera que "deja a futuros gobiernos hipotecados en una política tan importante como la monetaria".

"Se va a producir una moción cuyo resultado aún desconocemos. No sabemos si el Gobierno va a seguir la semana que viene, y nombrar un gobernador que va a estar durante seis años, sin el buscar el apoyo de la mayor parte del Congreso nos parece inaceptable", ha dicho, considerando "precipitada" la forma en la que el Ejecutivo ha impulsado a Hernández de Cos como nuevo responsable del Banco de España.

Montero ha destacado, eso sí, el "currículum brillante" de Hernández de Cos, aunque ha matizado que "quizás para funciones que actualmente no desarrolla el Banco de España", ya que "cuestiones como la supervisión directa y la regulación monetaria no han entrado en su ámbito de investigación". "¿Sabe lo único bueno? Que al menos tendremos un gobernador con el cual podremos hablar de economía", ha concluido, en una velada crítica a su predecesor, Luis María Linde.

CS CELEBRA EL PASO DADO CON EL NOMBRAMIENTO

Por parte de Ciudadanos, su portavoz en la Comisión de Economía, Toni Roldán, ha reconocido que "quizás podría haber habido un mayor margen" para realizar el nombramiento, teniendo en cuenta la moción de censura registrada por el PSOE y así "saber qué es lo que va a pasar en este país".

"En todo caso, celebro que hayan dado el movimiento", ha matizado, señalando que "la mayoría de gobernadores en Europa ya están nombrados" y "era el momento de traerlo cuanto antes", por lo que cree que "llega un poquito tarde este nombramiento".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de impulsar un nuevo procedimiento de nombramientos "para garantizar la independencia y meritocracia" en estos procesos, y en este sentido ha criticado que el Gobierno, desde la investidura de Rajoy, haya sido "incapaz de buscar un mecanismo homologable a los mejores sistemas".

¿POR QUÉ UNA MUJER AL FRENTE?

Tanto Esquerra Republicana como PDeCAT han incidido en la singularidad de la situación, ante la inminencia de una votación que podría investir nuevo presidente y derribar al actual Gobierno. Joan Capdevila, de ERC, ha dicho asistir "atónito" a esta candidatura, cuyo procedimiento cree que "perjudica" al propio Hernández de Cos, pues "deberá esforzarse para demostrar su independencia", mientras que Ferrán Bel, del PDeCAT, ha llegado a hablar de "surrealismo".

El PNV, a través de su portavoz de Economía, Idoia Sagastizabal, ha recordado el malestar del cuerpo de inspectores en el supervisor, conflicto que, ha recordado que deberá abordar Hernández de Cos durante su mandato por contratarse "sistemáticamente la auditoría y la evaluación con agencias externas", y ha pedido diálogo con la Cámara Baja.

Otro tema que ha sobrevolado el debate parlamentario ha sido la frustrada posibilidad que, por primera vez en más de cien años, el Banco de España estuviera gobernado por una mujer, un asunto especialmente aludido por Unidos Podemos y Esquerra.

"Precisamente este año, que hay un impulso tremendo para el reconocimiento de la igualdad y paridad, nos parece que había candidatas con el mismo perfil y solvencia técnica que podían haber sido nombradas", ha dicho Montero, mientras que Capdevila ha lamentado que el Gobierno haya desaprovechado esta "buena ocasión para corregir esa anomalía".

ESCOLANO SÍ QUE VE ACUERDO EN EL NOMBRAMIENTO

Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, sí que encuentra un "punto importante de acuerdo" con los grupos de la oposición en la propuesta de nombramiento de Hernández de Cos, tras juzgar positivamente estos unas condiciones de profesionalidad y mérito "indudables".

"En la sala (de la Comisión) no existe una duda sobre los criterios, como su excelente currículum profesional, su evidente carácter meritocrático y prestigio en el ámbito de la supervisón y en el marco europeo", ha enfatizado.

Por el contrario, ha rechazado las acusaciones del portavoz socialista, Pedro Saura, respecto a que el Gobierno ha pretendido la "colonización" de las instituciones, ya que, según Escolano, el candidato propuesto entra "claramente en los criterios compartidos por todos".

"EL GOBIERNO NO HA QUERIDO APURAR LOS PLAZOS"

Según Escolano, "no es un nombramiento ordinario, se ha hecho por extensión, en la medida en que el Banco de España está inserto en los bancos centrales, con propios calendarios y decisiones", al tiempo que ha insistido en que desde el Gobierno se ha querido "cumplir y no apurar los plazos".

A este respecto, ha recordado que el procedimiento establecido en el artículo 24 de la ley de Autonomía del organismo supervisor es "perfectamente compatible" con la forma de elección de cargos similares en los principales países europeos, como sucede en el banco central alemán, el francés, el de Italia u Holanda. El titular de Economía ha insistido en que se cumplen "estrictamente" con los plazos previstos desde la "absoluta normalidad institucional".

También ha defendido el nombramiento de Hernández de Cos la portavoz de los 'populares' en la Comisión de Economía, Teresa Palmer, que ha alabado su "preparación teórica, capacidad técnica y experiencia" pues cree que su trayectoria en el Banco de España "le permitirá actual en un entorno que reconoce sobradamente".

Así, cree que su perfil "responde a las demandas que se hicieron de capacidad, preparación e independencia", y por ello no entiende las críticas de Ciudadanos, al que ha acusado de bajarse "del tren en marcha por simple cálculo electoralista". "Alguien así no me parece de fiar", ha apostillado. "Por su capacitación técnica, profesionalidad y prestigio nos congratulamos de su propuesta", ha dicho.