(AMPLIACIÓN) EL PRAT. LOS TRABAJADORES DE EULEN MANTIENEN LA HUELGA AL RECHAZAR LA PROPUESTA DE LA GENERALITAT

- Anuncian huelga indefinida a partir del lunes y exigen mayoritariamente un plus de 250 euros en 15 mensualidades. Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat de Barcelona rechazaron este jueves de forma contundente la propuesta de la Generalitatt de Cataluña para resolver el conflicto laboral y acordaron mantener la huelga, que será indefinida a partir del lunes si no se llega a un acuerdo antes.

Así lo anunció el portavoz del Comité de Huelga de Eulen, Juan Carlos Jiménez, después de que la asamblea de trabajadores sometiera a votación las propuestas que estaban sobre la mesa. La vencedora con 89 votos fue la que demanda incrementar los salarios con un plus de 250 euros en 15 mensualidades.

En segundo lugar, con 82 votos, quedó la solución que proponía aumentar los sueldos con un plus de 200 euros en 15 mensualidades, apoyada por el Comité de Huelga al considerar que era la más oportuna más tratar de cerrar un acuerdo y poner fin a la crisis.

La solución aportada por la Generalitat de Cataluña, que defendía también el incremento mensual de 200 euros pero en 12 pagas, sólo consiguió 2 votos de los trabajadores de Eulen, lo que la convierte en la menos votada.

El portavoz del Comité de Huelga aseguró que el fracaso de la propuesta de la Generalitat era previsible dado que desde el principio se advirtió de que era "insuficiente" para los empleados.

La demanda de máximos de los trabajadores, que exige un incremento salarial de 350 euros en 15 pagas, recibió 3 votos en la asamblea.

De este modo, la huelga continuará con nuevos paros parciales este viernes y el domingo. Si no se cierra un acuerdo, los trabajadores de Eulen responsables de los controles de seguridad del aeropuerto darán un paso más y a partir del lunes harán "huelga indefinida".

