(AMPLIACIÓN) EL PRAT. LOS TRABAJADORES DE EULEN RECHAZAN CON CONTUNDENCIA LA PROPUESTA DE LA GENERALITAT

- Con 150 votos en contra, 36 a favor y 1 abstención. Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat de Barcelona rechazaron este domingo de forma contundente la propuesta de mediación de la Generalitat de Catalunya, que ofrecía un incremento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas como solución para poner fin a la huelga.

Los trabajadores, que votaron en asamblea en el Casal Cívic del Delta del Llobregat entre las 11 y las 18 horas, expresaron en las urnas su oposición a la propuesta de la Generalitat con 150 votos en contra, 36 votos a favor y 1 en blanco.

Así lo anunció el portavoz del Comité de Huelga, Juan Carlos Jiménez, una vez finalizada la votación y producido el recuento, que conlleva el inicio de una huelga indefinida a partir de este lunes por parte de los trabajadores de Eulen responsables de la seguridad de los controles de acceso al aeropuerto.

El abogado del Comité de Huelga Leopoldo García Quintero explicó a continuación ante los periodistas que a partir de ahora "no se puede ir a arbitraje obligatorio" como pretende el Gobierno basándose en una "norma franquista" porque sería "una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga", protegido por la Constitución española de 1978.

García Quintero arremetió contra el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por la "arrogancia absolutamente incompatible con principios democráticos" que ha demostrado en los últimos días con manifestaciones que "no le corresponde hacer en absoluto" para forzar a los trabajadores a aceptar la propuesta.

Argumentó que el incremento salarial que exigen los trabajadores de Eulen está fundamentado en que con los 900 euros al mes que perciben los responsables de los controles de acceso "no se puede vivir en Barcelona".

García Quintero garantizó que durante la huelga indefinida que los trabajadores van a iniciar este lunes a las 0.00 horas cumplirán los servicios mínimos establecidos pese a considerarlos "abusivos" por alcanzar al 90% de los empleados.

En este sentido, rechazó que los controladores de los accesos puedan ser sustituidos por la Guardia Civil, como dio a entender el ministro De la Serna, porque si llegaran a ese punto "sería absolutamente ilegal porque no se puede sustituir a los trabajadores en huelga".

SEGUNDO RECHAZO EN CUATRO DÍAS

En la asamblea de este domingo se votó exclusivamente si los trabajadores aceptaban la propuesta de la Generalitat de Catalunya para solucionar así el conflicto y evitar la huelga indefinida que convocada a partir de las 0.00 horas del lunes.

El pasado jueves, la asamblea ya rechazó la propuesta de la Generalitat, aunque en esa ocasión la sometió votación al mismo tiempo que otras tres opciones que estaban puestas sobre la mesa de la negociación.

La de la Generalitat fue la que el jueves contó con menos apoyos, puesto que solo dos trabajadores la respaldaron, por detrás de la solución que proponía aumentar los sueldos con un plus de 200 euros en 15 mensualidades, que contó con el voto a favor de 82 trabajadores y por detrás también de la opción que proponía aumentar los sueldos con un plus de 250 euros en 15 mensualidades y que obtuvo 89 votos a favor.

