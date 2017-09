(AMPLIACIÓN) LOS SINDICATOS DE AENA Y ENAIRE NO LLEGAN A UN ACUERDO CON FOMENTO Y SE VOLVERÁN A REUNIR EL MARTES

- Dan de plazo al Gobierno hasta septiembre y si no hay acuerdo la huelga comenzaría en octubre. Los sindicatos con representación en Aena y Enaire (UGT, CCOO y USO) anunciaron este jueves que no han llegado a un acuerdo en la reunión que han mantenido hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, pero valoraron “los avances y las gestiones realizadas”.

La reunión se produce tras la celebrada la semana pasada, en el marco de las negociaciones de posibles mejoras salariales y aumentos de plantilla en ambas compañías, y que también finalizó sin acuerdo.

El representante de UGT, Raúl Gómez, reconoció que “se han producido avances, aunque no hay nada cerrado, y la semana que viene vamos a continuar trabajando en ello y vamos a ver como concluyen en la parte social y en la empresa las gestiones que ha hecho el secretario de Estado”.

En este sentido, indicó que si se llega a un acuerdo, “perfecto para todas las partes”, pero si no, “habrá una convocatoria de huelga”. “Venía con la convocatoria de huelga hecha pero sinceramente se han producido avances”, explicó Gómez.

Por su parte, la representante de USO, Marta López, indicó que “cuando se quiere se trabaja, porque el secretario nos pidió una semana y se comprometió a dar la cara por la prórroga de la tramitación del convenio y sabemos que esa tramitación ya está en marcha”.

Además, apuntó que Gómez-Pomar “se comprometió a vigilar y tutelar ciertas partes del convenio que pedíamos y sabemos que Enaire y Aena estaban obligadas por el secretario de Estado a sentarse con nosotros a negociar y en esa parte se sigue avanzando y se siguen acercando posiciones, por lo que ahora en ese sentido estamos mucho más lejos del conflicto que hace 15 días”.

En cuanto al tema de plantilla y masa salarial, “sabemos que está trabajando y que su intención es defender al personal adscrito a Fomento, pero no se puede traer todo en una semana”.

López recalcó que “ninguno quiere el conflicto” y aclaró que los plazos que se van dando son siempre “asequibles y realistas” para todos. “Seguir alargando esto es un paripé y no es una convocatoria virtual, pero entendemos que es mejor conseguirlo de buenas que con un conflicto que afecte a todos.

SALARIOS

López señaló que no han pedido aumento de salarios, sino una adecuación retributiva. “Hemos pedido que se nos conceda el beneficio que hemos aportado nosotros a la empresa y se nos reconozca de forma retributiva”, aclaró.

En este sentido, reconoció que ese asunto “está complicado”, porque es el que “va un poco peor, aunque indicó que saben que “se están haciendo todos los esfuerzos posibles con Hacienda, para llegar a un acuerdo satisfactorio”.

En su intervención, Francisco Casado, de CCOO, indicó que si aplazan la huelga nuevamente es porque “vemos unas perspectivas en el horizonte no lejano muy favorables en todos los temas que tenemos planteados y por el sentido de responsabilidad de los tres sindicatos convocantes”.

Entre las mejoras que valoró Casado, están una mejor conciliación de vida laboral y familiar, recuperación de derechos, plazas y vigencia de convenio.

CLIMA TRANQUILO Y SOSEGADO

El representante de CCOO informó que el martes acudirán a la reunión con Gómez-Pomar con las convocatorias de huelga, “porque siempre va a estar ahí y no desaparecen”, pero matizó que negociarán en un ámbito de “mayor tranquilidad y más sosiego” porque “no nos aprieta tanto ahora el calendario”.

En relación a posibles plazos para alcanzar un acuerdo, Casado comentó que no van a hablar de plazos, pero sí que vamos a seguir negociando la semana que viene y si en el transcurso de la negociación no circula por los cauces que entendemos que tiene que circular, nos pondremos en contacto con Gómez-Pomar para comunicar que no funciona el cauce y a partir de ahí valoraríamos de nuevo la huelga”.

Para concluir, remarcó que “si no hay un acuerdo en un horizonte bastante cercano, la huelga si que estará para principios de octubre casi con seguridad porque ya no podría haber nuevos plazos”.

A este respecto consideró que “ya no puede haber plazos porque dada la situación y las perspectivas debemos dar ese margen pero no iremos más allá de octubre, porque estaría la negociación completamente agotada y no habría más posibilidades”. “El acuerdo debería llegar antes de finales de este mes”, concluyó Casado, recalcando que aún no se sabe el lugar de reunión del martes.

