(AMPLIACIÓN) EL SANTANDER RECUPERA 6.500 DE LOS 20.000 MILLONES DE DEPÓSITOS QUE PERDIÓ EL POPULAR DE DICIEMBRE A JUNIO

- Espera cerrar el año con la mora por debajo del 5%. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, afirmó hoy que la entidad ha logrado recupera ya 6.500 millones de euros de los 20.000 millones en depósitos que perdió Banco Popular entre diciembre de 2016 y primeros de junio, cuando se acordó su resolución y venta.

En la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer semestre, el consejero delegado del banco explicó que los depósitos de clientes del Popular cayeron en 20.000 millones de euros entre el 30 de diciembre de 2016 y el 7 de junio de 2017.

Sin embargo, después del proceso de resolución y posterior adquisición y hasta fecha de ayer, jueves, los depósitos se han recuperado ya en 6.500 millones de euros.

En concreto, el responsable del Santander indicó que “se recupera antes la parte corporativa e institucional”, que son operaciones de “más volumen” pero realizadas por “menos clientes”.

Por su parte, destacó que hay una “recuperación particularmente intensa en las pymes, más de lo que esperábamos”.

Mientras, en particulares reconoció que “nos llevará más tiempo y en eso pensamos que la acción comercial” para compensar a accionistas del Popular “tendrá un impacto significativo”.

En cuanto a la tasa de mora del conjunto del grupo, se mostró confiado en reducirla por debajo del 5% a final de año, desde el 5,37% en que cerró el primer semestre (incluido el Popular).

Álvarez explicó que tras asumir la gestión del Popular se ha comprobado, como se preveía, que es una operación que va dar una rentabilidad “atractiva” a los accionistas y mejorará el beneficio por acción en 2018 y el valor contable en 2019.

Además, señaló que el momento del ciclo “facilitará” al grupo conseguir estos objetivos, ya que “la económica española está yendo bien y las cifras han ido a mejor a lo largo del año”.

Por otra parte, el consejero delegado del Santander aseguró que están contentos por cómo se está recuperando la franquicia Popular y por cómo funciona la entidad.

En este sentido, señaló que la actividad crediticia del Popular es “normal”. “Estamos satisfechos de cómo va evolucionado esta parte de actividad del negocio del banco”, dijo Álvarez, quien apuntó que el Popular tuvo unas pérdidas de 12.000 millones de euros en el primer semestre, pero que ya ha recuperado los niveles adecuados de solvencia tras la aportación de capital del Santander.

“A fecha de hoy es una entidad que cumple el ratio de liquidez y capital y cumple las condiciones operativas normales”, pues como cualquier banco trata de “captar y rentabilizar el ahorros y hace préstamos a los clientes”.

LITIGIOS

Preguntado por los litigios que puedan emprender accionistas del Popular, señaló que “todo el que quiera defender cualquier interés” por estar en contra de la resolución, “obviamente, puede ir a los tribunales”.

En este sentido, explicó que la acción comercial lanzada para compensar a los accionistas minoritarios “está más dirigida a recuperar la franquicia” y no se prevén provisiones más allá de las que tiene el banco.

COMPETENCIA Y MARCA ÚNICA

Álvarez se mostró confiado en tener el visto bueno de las autoridades de competencia a la operación con el Popular en las “próximas semanas”. Así, subrayó, “tendremos las manos libres para operar sin restricciones”, ya que ahora hay limitaciones en algunos aspectos y decisiones en la gestión del Popular.

Además, comentó que no esperan restricciones “significativas” en materia de competencia por posición dominante en ninguna región de España.

Por otra parte, quiso dejar claro que el Santander mantiene su idea, tras comprar el Popular, de ir “hacia una marca única”, aunque “con los tiempos adecuados”.

Preguntado, en concreto, por la marca Banco Pastor, filial del Popular con mucho arraigo en Galicia, reconoció que es una entidad “tradicional” en esa región y que hasta la integración operativa seguirá así y cuando se complete ese proceso “tomaremos las decisiones oportunas”.

Respecto a los ajustes de plantillas y oficinas por las sinergias de Santander y Popular, indicó que “no tenemos novedades”, porque se entra ahora en el proceso de integración operativa, que “llevara tiempo”. “Cuando tengamos una idea, a los primeros que llamaremos es a los sindicatos”, aseguró.

En todo caso, explicó que el horizonte de integración es de 18 a 24 meses, menos en servicios centrales, si bien la entidad mantiene la cifra de sinergias en 500 millones, aunque pueda haber “variaciones arriba o bajo no significativas”.

SEGUROS Y CAJEROS

En lo que respecta al acuerdo en seguros de Allianz y el Popular, ya que el Santander trabaja con Aegón, dijo que se está “empezando a hablar todo con los horizontes que tenemos de integración operativa”. “Nosotros buscamos tener el mejor producto posible a los mejores precios y vamos a negociar con este fin”, expuso.

Álvarez también abordó la situación de la sociedad mixta que tiene el Popular con Crédit Mutuel y que gestiona cajeros, que son utilizados por otras entidades.

“Hemos hecho las primeras conversaciones exploratorias, no tenemos aún una decisión tomada para el tema”, apuntó, si bien destacó que “nosotros vamos a marca única y con los tiempos adecuados pretendemos que todos clientes del Santander y el Popular operen en una red de cajeros lo más amplia posible”.

