(AMPLIACIÓN) UGT ASEGURA QUE ES MEJOR QUE NO HAYA ACUERDO SALARIAL A QUE NO INCLUYA BANDAS CONTEMPLE NO SUBIR LOS SALARIOS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este lunes que “para ir a un acuerdo sin bandas salariales, creo que es mejor para la negociación colectiva que no haya acuerdo”, ya que si no se fija una banda, el aumento podría ser cero y esa es una opción que para el sindicato “no existe”.

En un encuentro informativo para analizar los retos del sindicato en este nuevo año, Álvarez explicó que para UGT es “absolutamente inaceptable” que el acuerdo de subida salarial no tenga suelo o el suelo sea 0, en relación a la posibilidad de que la patronal pudiera plantear una fórmula en la que especificara que los salarios se pueden elevar hasta un porcentaje sin fijar un suelo.

Por ello, el líder sindical consideró que si no se firma ese pacto “tampoco pasa nada”, y en ese caso, “vamos a tener que ir a trabajar convenio a convenio” y “llevar la presión” a cada uno de ellos.

En este contexto, Álvarez reconoció que la posibilidad de cerrar algún acuerdo sobre el pacto salarial “la veo compleja”, aunque aseguró que “no vamos a cerrar ninguna puerta a la negociación”.

Respecto a la modificación de aspectos de la reforma laboral, el secretario general de UGT aseguró que “no tengo una idea muy clara de si vamos a acordar o no vamos a acordar” con la patronal en esto, porque “veo poco interés” en la CEOE, pero puntualizó que ese interés “se puede despertar rápidamente si el Parlamento empieza a mover elementos de la reforma laboral”, y entonces “espero que se ablanden un poquito”.

En cuanto al proceso de diálogo social y negociación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Álvarez aseguró que está instalado en el “día de la marmota”, porque “no ha habido nada, más allá de ver la agenda”, y lo que hay es “mucho interés en vernos, en fotografiarnos”, para luego ralentizarse la negociación.

Álvarez también hizo referencia a la revalorización de las pensiones, para la que se aprobó en Consejo de Ministros una actualización del 0,25% en 2017, y aseguró que desde UGT “vamos a ver si le podemos dar la vuelta” en el trámite parlamentario y que no se convalide el real decreto que recoge esa subida.

Pero explicó que los procesos de tramitación de los reales decretos son muy rápidos y por eso situó esa actuación en el trámite presupuestario.

GRUPO DE EXPERTOS

Por otra parte, el líder sindical hizo mención al grupo de expertos que estudia la sentencia europea sobre las condiciones de trabajo de los interinos y los temporales y señaló que aunque hoy tiene lugar una reunión, las perspectivas que ha trasladado el experto designado a propuesta de UGT “no son que nos hagan pensar que vaya a haber ningún acuerdo, porque hay una cerrazón por parte del Gobierno y de la CEOE que hace inviable la negociación”, una actitud que hizo extensible a otros temas.

Álvarez insistió en que “las cosas han cambiado” en el Parlamento y al Ejecutivo “hay que escucharlo desde una posición importante pero no definitiva, porque quien legisla es el Parlamento”.

