(AMPLIACIÓN) CARUANA DICE QUE LA “RESPONSABILIDAD” DE LOS GESTORES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS “NO PUEDE SER SUSTITUIDA POR NINGÚN SUPERVISOR”

El exgobernador del Banco de España Jaime Caruana afirmó hoy que esta institución “sí actúo” para prevenir la crisis financiera, para agregar que lo hizo con iniciativas novedosas en comparación con las medidas tomadas por otros países, aunque éstas fueron “insuficientes”.

En todo caso, subrayó que la “responsabilidad” de los órganos de gobierno y los gestores de las entidades financieras “no puede ser sustituida por ningún supervisor”.

Así lo indicó Caruana, que dirigió el Banco de España entre 2000 y 2006, en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.

En todo caso, el exgobernador del organismo apuntó que las medidas fueron “insuficientes para contener los riesgos que se materializarían años después”.

Además, Caruana consideró que en el contexto global se “infravaloró” el riesgo sistémico y la vinculación del sector financiero y la economía real, aunque en España hubo una serie de factores diferenciadores, como los desequilibrios económicos.

En concreto, hizo referencia a “elementos de vulnerabilidad” en España, como el “rápido” endeudamiento del sector privado y la “sobrevaloración” de los inmuebles, y la “dependencia de la financiación externa”.

Caruana quiso dejar claro que el Banco de España hizo advertencias tanto desde su labor supervisora como en distintas intervenciones públicas de sus responsables.

ACTUACIONES DEL SUPERVISOR

El que fuera responsable del supervisor señaló que la institución, al estar integrada en Europa, “no contaba con instrumentos tradicionales” para afrontar dificultades como la posibilidad de modificar los tipos interés y de cambio.

Pese a ello, su análisis pudo contribuir a entender los desequilibrios y se hicieron recomendaciones posibles de impulsar teniendo en cuentas las políticas que seguían “bajo soberanía nacional”.

Así, apuntó, el Banco de España destacó la necesidad de abordar reformas estructurales y políticas fiscales más agresivas.

En el ámbito prudencial, destacó que se fue “estricto” en lo que se refiere a la clasificación de activos y dotaciones, aunque “se relajaron los criterios de concesión de créditos”. Pese a ello, expuso, “no se llegaron a conceder hipotecas como las ‘subprime’ ni se invirtió en activos tóxicos como en otros países".

“El Banco de España realizó su labor supervisora con intensidad de acuerdo con la normativa vigente y la información disponible”, señaló, aunque agregó que las “advertencias” del supervisor “resultaron insuficientes”.

Según Caruana, el organismo “aplicó las mismas normas con todas las entidades de crédito, pero no todas se comportaron de la misma forma”. De esta manera, subrayó que la labor que realizan los órganos de gobierno y los gestores de las entidades entre otras cosas en la gestión de riesgos, para añadir que “su responsabilidad no puede ser sustituida por ningún supervisor”.

Además, explicó que “advertimos de los problemas específicos de las cajas”, y aunque los años han demostrado que “la gobernanza de las cajas fue deficiente, hubo diferencias y no todas fallaron”. “Algunas cajas se gestionaron de manera profesional”, dijo.

Por otra parte, afirmó que la “virulencia” de la crisis del euro todavía le “asombra” y que, en general, el impacto social en España ha puesto de manifiesto la “gravedad” de la crisis financiera.

