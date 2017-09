(AMPLIACIÓN) PARO. RAJOY CREE QUE ESTE AÑO SE VA A “SOBREPASAR” EL OBJETIVO DE 500.000 AFILIADOS

- Pide a la oposición voluntad de “construir” para aprobar los Presupuestos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró este lunes convencido de que “estamos muy cerca” de conseguir e incluso “sobrepasar” el objetivo nacional de que este año haya 500.000 afiliados a la Seguridad Social, a pesar de la subida del paro y la fuerte pérdida de cotizantes en el mes de agosto.

En su discurso ante los integrantes de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, la primera tras el periodo estival, Rajoy recordó que ya se ha recuperado el 82% del empleo indefinido destruido durante la crisis y que el 75% de las personas cobran ahora un sueldo tienen un contrato indefinido.

“Todo esto lo único que significa es que tenemos que seguir trabajando y empeñándonos en seguir mejorando las cosas”, señaló, para acto seguido aludir al gran reto que se ha impuesto en su mandato: conseguir que el 2020 haya 20 millones de personas trabajando.

Sin embargo, remarcó que “ni mucho menos está todo hecho” y que para que este objetivo sea una realidad “hay que perseverar en las políticas que hemos llevado a cabo en los últimos tiempos”. “El mayor peligro que puede tener la economía española es que juguemos al pan para hoy y el hambre para mañana”, agregó.

“Alegrías las justas, porque los errores se pagan y de eso ya tenemos mucha experiencia los españoles”, dijo aludiendo indirectamente a las anteriores políticas socialistas. “Lo único que no podemos hacer es tirar la casa por la ventana porque eso se ha demostrado que no funciona”, insistió.

PRESUPUESTOS

Además, el jefe del Ejecutivo aprovechó su discurso para reclamar a las fuerzas políticas de la oposición que sean “capaces de construir” para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018. Por su parte, se comprometió a “dialogar y hablar con todo el mundo”.

“Tener Presupuestos da una buena imagen, genera confianza a los agentes económicos y sociales, en los inversores de fuera y de dentro, en los mercados, en la gente, y así aumenta la inversión, el consumo y, en consecuencia, la riqueza”, explicó.

Tras haber aprobado el ‘techo de gasto’, el jefe del Ejecutivo volvió a dirigirse a los grupos de la oposición para pedirles voluntad de “construir”. “Creo que cumplimos nuestros compromisos con quienes nos dieron su apoyo (en 2017)”, dijo, para a continuación mostrar su voluntad de volver a “hablar, como hicimos en su día”, con estos mismos partidos.

También pidió al resto de partidos un “esfuerzo” para alcanzar un pacto en materia de pensiones para garantizarlas durante décadas. “Pido máxima responsabilidad a todos”, dijo, al tiempo que advirtió de que sin un acuerdo esta reforma no se llevará a término.

Por último, se refirió a la financiación autonómica para pedir que no se juegue políticamente con este asunto y dejar claro que no se aprobará un nuevo modelo sin el acuerdo del PSOE. “Espero que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso