(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO NO APROBARÁ LA PRÓRROGA DEL PLAN PREPARA HASTA REUNIRSE CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Gobierno no aprobará, en Consejo de Ministros, la prórroga del Plan Prepara, que recoge una ayuda económica a parados de larga duración, hasta reunirse con las comunidades autónomas.

Así lo recordaron hoy desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, después de que los sindicatos UGT y CCOO se quejara de que el Consejo de Ministros de este viernes no abordará la prórroga de este plan.

El Tribunal Constitucional considera en una sentencia que centralizar en el Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la ayuda económica a desempleados que han agotado el paro contraviene el orden constitucional de distribución de competencias en materia de empleo, y que ésta correspondería a las comunidades autónomas.

Por ello, Empleo está cerrando agendas con las comunidades autónomas para una reunión en Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que se analice la sentencia del Constitucional.

Además, se quiere consensuar un mecanismo extraordinario y temporal que permita garantizar la cobertura a potenciales beneficiarios del Prepara hasta la efectiva entrada en vigor de los nuevos mecanismos complementarios de protección fruto del proceso de revisión de los mismos que ha impulsado Empleo.

Desde UGT reclamaron que la prórroga del Plan Prepara sea “inmediata” y con carácter retroactivo al 15 de agosto, para que ningún desempleado se quede sin protección.

“La sentencia no puede servir de excusa para acabar con el programa, y actualmente la ley otorga suficientes mecanismos de gestión al Gobierno para continuar con este programa de protección, que sólo necesita hacer cambios en la gestión del mismo”, agregó el sindicato.

