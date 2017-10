(AMPLIACIÓN) LAS PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS EN ESPAÑA AUMENTARON UN 2,2% EN SEPTIEMBRE

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España superaron los 38 millones en el mes de septiembre, lo que supone un 2,2% más que en el mismo periodo de 2016, según los datos de la Coyuntura Turística Hotelera publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones de los viajeros residentes en España crecieron un 0,9% y las de los no residentes un 2,7%.

Mientras, la estancia media bajó un 1,9% respecto a septiembre de 2016, situándose en 3,5 pernoctaciones por viajero.

Durante los nueve primeros meses de 2016 las pernoctaciones se incrementaron un 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los hoteles facturaron 89,8 euros de media por habitación ocupada, lo que supone un incremento anual del 6,7%.

Por regiones, los destinos principales de los viajeros residentes en España en septiembre fueron Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del –4,2%, 0,3%, –3% y –4,8%, respectivamente.

El principal destino elegido por los viajeros no residentes fue Baleares, con un 32,3% del total de pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros bajaron un 1,5% respecto a septiembre de 2016. Los siguientes destinos principales de los no residentes fueron Canarias (con el 19,2% del total de pernoctaciones y un crecimiento del 1,5%) y Cataluña (con el 18,9% del total y un aumento del 4,3%).

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 26,9% y el 23,3%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en septiembre. Tanto el mercado británico como el alemán bajaron un 2,2% en tasa anual. Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos e Italia (los siguientes mercados emisores) registraron unas tasas anuales del –3,7%, 9,9% y –3,5%, respectivamente.

OCUPACIÓN

En cuanto a la ocupación de plazas ofertadas, en septiembre se cubrió el 69,3% de las mismas, con un aumento anual del 1,3%, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana bajó un 0,5% y se situó en el 72,5%.

Por regiones, Baleares presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante septiembre (84,9%), seguida de Canarias (80%) y Comunidad Valenciana (73,1%).

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca alcanza el mayor grado de ocupación por plazas (86,2%) y las islas de Ibiza-Formentera la mayor ocupación en fin de semana (85,4%). La Costa del Sol registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 2,0 millones. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià. Por otro lado, Llucmajor presentó tanto el mayor grado de ocupación por plazas (93,5%) como el mayor grado de ocupación en fin de semana (93,5%).

