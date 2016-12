(AMPLIACIÓN) GUINDOS ASEGURA QUE LA BANCA ES HOY "PERFECTAMENTE CAPAZ" DE CUMPLIR CON LA SENTENCIA POR LAS CLÁUSULAS SUELO

- Afirma que el Gobierno va a "vigilar" que la Justicia tenga los medios necesarios para tramitar las demandas. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró este miércoles que la banca española es hoy "perfectamente capaz" de hacer frente a las consecuencias de la sentencia europea sobre las cláusulas suelo.

En declaraciones a la prensa antes de intervenir en las tomas de posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio, De Guindos reconoció que si esta sentencia se hubiese dictado hace tres, cuatro o cinco años, la situación habría sido "mucho más compleja".

"En estos momentos el sistema bancario español es solvente y puede hacer frente a las consecuencias de esta sentencia", aseveró.

Según el ministro, lógicamente esta sentencia tiene unas consecuencias que "hay que acatar, pero hoy el sistema financiero español es perfectamente capaz de hacerlas frente".

En este punto, el ministro incidió en que hace año "hubiera puesto en una situación mucho más compleja y mucho más difícil" a la banca española. "Hoy, la solvencia del sistema bancario español está garantizada y puede hacerle frente, más allá de que algunos aceptarán y otros no, pero lo importante es que es solvente y tiene capacidad para hacerle frente", adujo De Guindos.

El ministro recordó que a principios del año 2013 el Gobierno hizo una modificación de las normas hipotecarias que, si hubiesen estado en vigor, "no se hubiera producido este problema".

Preguntado sobre si esta situación puede generar problemas en entidades concretas, De Guindos contestó que "cada entidad está en una situación diferente y todos los casos no son idénticos".

MEDIOS JUDICIALES

En relación con la posibilidad que el Ejecutivo pusiese en marcha un procedimiento extrajudicial parecido al de las preferentes, De Guindos admitió que esa "era una situación diferente".

No obstante, el ministro avanzó que el Gobierno va a "vigilar" que la Administración de Justicia española cuente con los medios necesarios para dar celeridad a la tramitación de las demandas sobre este tema que pudieran producirse.

"El Gobierno va a vigilar para que la administración de justicia tenga todos los medios disponibles y, si los bancos llegan a negociaciones con los clientes, el Gobierno no tiena nada absolutamente que decir", explicó el ministro.

