(AMPLIACIÓN) PARO. BÁÑEZ DESTACA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 SE PRODUJO “LA MAYOR BAJADA DEL PARO DE TODA LA SERIE HISTÓRICA”

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, valoró este jueves los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un descenso del desempleo de 83.000 personas en el cuarto trimestre de 2016, “la mayor bajada del paro de toda la serie histórica”, y señaló que constituyen un motivo de “confianza y esperanza” para seguir avanzando en el futuro.

Durante su intervención en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Senado, la ministra se refirió a los datos de la EPA y afirmó que ya hay 2 millones de parados menos desde el inicio de la recuperación en España.

Destacó de los datos de la EPA que “es más estable el empleo que se ha recuperado que el que se destruyó”, porque se ha recuperado el 65% del indefinido destruido durante la crisis y solo el 38% del empleo temporal.

“Nadie niega que España es el país que lidera junto a Alemania la creación de empleo en la Eurozona”, afirmó la ministra, quien agregó que “por primera vez hay una salida de la crisis con creación de empleo indefinido desde el primer momento”. “Algo ha cambiado”, indicó la ministra tras exponer estos datos.

“Es un fortalecimiento de la confianza de que España pueda seguir creando oportunidades y a buen ritmo en los próximos años que nos anima a seguir avanzando hacia el futuro”, prosiguió.

No obstante, la titular de Empleo recalcó que en el Gobierno “somos profundamente inconformistas” y “nos queda mucho camino por recorrer”, pero el balance de 2016 “es un buen punto” para partir y lograr el objetivo de alcanzar los 20 millones de personas trabajando.

“Si quieren, no concedan ningún mérito al Gobierno, pero también les pido con sinceridad que no le quiten ni un ápice de mérito a los españoles”, recalcó Báñez, para finalmente apuntar que "la confianza y la estabilidad son claves" para lograr más empleo y de mayor calidad y en ese camino ofreció su “mano tendida”.

CONTRATOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Asimismo, la ministra recordó que se ha alcanzado un “nuevo récord histórico de contratos a personas con discapacidad”, pues desde enero de 2012 se han firmado más de un millón de contratos, y solo en 2016 fueron 270.000.

