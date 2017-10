(AMPLIACIÓN) LOS INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA ALERTAN DE QUE EL MECANISMO EUROPEO DE SUPERVISIÓN BANCARIA NO SUPONE MAYOR GARANTÍA PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA

El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, advirtió este martes en el Congreso de los Diputados de que el Mecanismo Único de Supervisión bancaria europeo “en absoluto supone mayor garantía de cara a la estabilidad financiera en Europa, más bien todo lo contrario”.

Así se expresó Sánchez en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera del Congreso de los Diputados, donde además de criticar la actuación del Banco de España en los años previos y durante la crisis, advirtió sobre la situación actual, desde la puesta en marcha en 2014 del mecanismo europeo.

De hecho, denunció que “no se está llevando a cabo una auténtica supervisión de las entidades de crédito europeas desde hace ya casi tres años”, por lo que añadió que “estamos en una situación realmente complicada y podemos llegar a una situación realmente más complicada”.

"Estamos seriamente preocupados no solo por lo que ha ocurrido, sino por la situación actual”, prosiguió Sánchez, quien sostuvo que “defender que las entidades cuanto más grandes mejor para todos va contra el sentido común”.

En esta línea, mostró su preocupación por las futuras uniones transfronterizas, en concreto por la dificultad de llevar a cabo análisis sobre su situación. “Es un auténtico problema desde el punto de vista prudencial”, apuntó.

Asimismo, afirmó que existe un “continuo deterioro” en la supervisión y la regulación financiera en el ámbito español y europeo.

De hecho, sentenció que “la tendencia en la regulación y la supervisión nos puede conducir a un desastre aún mayor que el que hemos sufrido”.

En cuanto a lo ocurrido antes de la crisis, afirmó que “nos reafirmamos: no es cierto que no pudiera hacerse más desde la regulación financiera y la supervisión”.

“Pudo hacerse mucho más”, defendió Sánchez, quien sentenció que “si se permite que el sistema financiero se dirija al abismo, lo normal es que se despeñe”.

También negó que sea cierto que no había soporte jurídico para poder intervenir sobre la situación que se estaba creando en los años previos a la crisis. “La regulación de la que se disponía entonces era bastante mejor que la que contamos ahora desde el punto de vista d la estabilidad del sistema financiero”, apuntó.

Por ello, aseguró que “lo que ocurrió no tenía por qué haber ocurrido o al menos no con la virulencia con la que tuvo lugar y que aún sufrimos”.

También se refirió a malas prácticas bancarias durante la gestación de la “debacle” financiera, además de criticar a las administraciones públicas por “no incidir con toda la potencia posible en desincentivar el desarrollo inmobiliario”.

Por último, minimizó el impacto de la segunda recesión en lo ocurrido con las entidades financieras. “Las entidades que quebraron no lo hicieron por efecto de la doble recesión, lo hicieron por todo lo ocurrido entre 2004 y el estallido en 2011”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso