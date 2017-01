(AMPLIACIÓN) LA LEY HIPOTECARIA OBLIGARÁ A LA BANCA A "REFORZAR" LA TRANSPARENCIA DE LOS CONTRATOS HIPOTECARIOS

- La entidad tendrá que informar en una ficha del contenido "especialmente sensible". El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, apuntó este martes que la reforma de la Ley Hipotecaria recogerá, entre otras cuestiones, que el cliente deberá responder por escrito que entiende las cláusulas que aplican las entidades financieras en los préstamos hipotecarios.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad en el Congreso de los Diputados, De Guindos señaló que el objetivo fundamental va a ser "reforzar la transparencia de los contratos" que se firman.

Así, el ministro puntualizó que es necesario "evitar toda duda sobre la posible opacidad de las cláusulas y las implicaciones económicas y jurídicas que supone la firma del contrato".

El texto que prepara el Gobierno recogerá que en la fase precontractual el prestamista deberá poner a disposición del cliente una ficha con la información sobre la existencia de determinadas cláusulas o "contenido especialmente sensible" y éste deberá dar su consentimiento por escrito.

En este sentido, se propondrá un refuerzo de los requisitos de información tanto en la fase precontractual, como en el momento de la firma del préstamo ante notario y potenciar el control de legalidad sobre el contenido del contrato.

De esta manera, se deberá dar información no sólo de las cláusulas suelo, sino también de otras especialmente sensibles como las de amortización anticipada, las de gastos o las cláusulas multidivisas.

La directiva europea que España tiene que transponer establece el marco sobre la compensación que puede cobrar una entidad de crédito por realizar amortizaciones anticipadas de los préstamos o créditos hipotecarios, el derecho a convertir a moneda nacional los préstamos en moneda extranjera, la prohibición de realizar ventas vinculadas o los límites a la retribución de los prestamistas e intermediarios.

"Vamos a ir más allá y la norma española será especialmente protectora con el consumidor", insistió el titular de Economía.

El ministro reconoció que se está produciendo un "cuestionamiento" en los tribunales españoles y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de algunos elementos o cláusulas incluidos en los contratos de préstamo hipotecario, "en muchos casos por su falta de transparencia".

Por tanto, el Gobierno quiere incluir en la ley elementos adicionales que refuercen la transparencia, "tanto formal como material, de los contratos de crédito hipotecario".

CONTROL NOTARIAL

En el momento de la firma del préstamo hipotecario se reforzará el control notarial, con el fin de comprobar que el cliente ha recibido efectivamente la información precontractual "con la antelación debida".

Por tanto, el consumidor deberá realizar una expresión manuscrita en la que declare que acepta y comprende el contenido de la ficha estandarizada y de las cláusulas del contrato.

"La generación de confianza y seguridad en el mercado hipotecario es fundamental para evitar restricciones de crédito motivadas por esta problemática y no repetir errores del pasado", finalizó el ministro.

